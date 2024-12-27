СМИ: В Высшем антикорсуде работает судья, которая запрещала местные майданы во время Революции достоинства

Как сообщают "Украинские новости" в Офисе очистки судебной системы обнаружили судью Высшего антикорсуда Инну Билоус, которая в 2013 году запрещала тернопольский майдан и отменила 7 решений органов местного самоуправления, поддерживавших Революцию достоинства. Однако ни общественные активисты, ни международные эксперты не реагируют на выявленные факты, говорится в статье.

Инна Билоус

"Украинские новости" сообщают, что 10 декабря 2013 года Инна Билоус, будучи в должности судьи Тернопольского окружного административного суда, запретила ряду партий до 7 января 2014 года проводить мирные собрания на территории Тернопольской области. Также она упразднила 7 решений органов местного самоуправления, которыми поддерживалась Революция достоинства.

Однако, подчеркивают журналисты, Билоус прошла все необходимые проверки как в должности судьи Тернопольского окружного административного суда, так и во время назначения судьи ВАКС.

"Члены ГРД Роман Маселко и Михаил Жернаков не написали ни одного поста о судье, запретившей тернопольский майдан (второй по масштабу после Киевского). Отсутствуют негативные посты или обращения, а Общественный совет международных экспертов закрыл глаза на эти факты, признав судью добродетельным для ВАКСА. Друзьям можно такое простить...", – говорится в статье "Украинских новостей".

На ситуацию вокруг судьи отреагировал адвокат Ростислав Кравец.

"Похоже, что активисты вышли сами на себя и на продажу должностей судей ВАКС, заказные и покупные решения уже стали полностью очевидны", – отметил он.

В то же время журналисты обратили внимание на выборочный подход: Билоус не уволили за то, за что в меньшем объеме увольняли других судей. Подобные факты стали причиной просьбы в Конституционный суд проверить на конституционность привлечения к отбору антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов международных экспертов, отметил юрист Олег Шрам.

"Профессиональное юридическое сообщество уже давно бьет тревогу, что ВАКС, НАБУ и активисты на грантах создали систему взаимного прикрытия, позволяющую судьям безнаказанно нарушать законы. Как следствие, борьба с коррупцией становится неэффективной и вызывает правильные вопросы у государств – доноров Украины", — пишут "Украинские новости".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВАКС могут ликвидировать из-за неэффективности.



