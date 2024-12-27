СМИ: В Высшем антикорсуде работает судья, которая запрещала местные майданы во время Революции достоинства

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Ткачик Олеся
Как сообщают "Украинские новости" в Офисе очистки судебной системы обнаружили судью Высшего антикорсуда Инну Билоус, которая в 2013 году запрещала тернопольский майдан и отменила 7 решений органов местного самоуправления, поддерживавших Революцию достоинства. Однако ни общественные активисты, ни международные эксперты не реагируют на выявленные факты, говорится в статье.
Инна Билоус
"Украинские новости" сообщают, что 10 декабря 2013 года Инна Билоус, будучи в должности судьи Тернопольского окружного административного суда, запретила ряду партий до 7 января 2014 года проводить мирные собрания на территории Тернопольской области. Также она упразднила 7 решений органов местного самоуправления, которыми поддерживалась Революция достоинства.
Однако, подчеркивают журналисты, Билоус прошла все необходимые проверки как в должности судьи Тернопольского окружного административного суда, так и во время назначения судьи ВАКС.
На ситуацию вокруг судьи отреагировал адвокат Ростислав Кравец.
В то же время журналисты обратили внимание на выборочный подход: Билоус не уволили за то, за что в меньшем объеме увольняли других судей. Подобные факты стали причиной просьбы в Конституционный суд проверить на конституционность привлечения к отбору антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов международных экспертов, отметил юрист Олег Шрам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВАКС могут ликвидировать из-за неэффективности.
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