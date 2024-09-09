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СМИ: В день получения отсрочки от армии Бутусов призвал украинцев идти на фронт

Бутусов получил отсрочку как отец троих детей и сразу возмутился низкими темпами мобилизации и призвал всех идти на фронт

сегодня, 14:42
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Ткачик Олеся

По информации издания "Украинские новости", журналист Юрий Бутусов во избежание ответственности за уклонение от службы в армии якобы явился в ТЦК на следующий же день после принятия закона о мобилизации, чтобы оформить отсрочку. А получив ее, обращают внимание журналисты, он в тот же день через свои соцсети призвал всех становиться в ряды 13 бригады НГУ "Хартия" и публично возмущался низкими показателями мобилизации.

СМИ: В день получения отсрочки от армии Бутусов призвал украинцев идти на фронт

Юрий Бутусов

За отсрочкой Бутусов обратился в Дарницкий районный ТЦК и СП 12 апреля, а сам закон был проголосован днем ранее.

"За два года полномасштабной войны ни разу не приходил в ТЦК и не обновлял данные. То есть впервые появился только после принятия закона, усилившего ответственность за нарушение правил военного учета, чем проявил свою трусость. При этом лицемерно фотографировался в каске и бронежилете" , – пишут "Украинские новости".

По данным источников издания, Бутусов получил отсрочку сразу в день обращения, как отец на иждивении которого находится трое и более несовершеннолетних детей. И она действует до 11 апреля 2025 года включительно.

При этом, как подчеркивают журналисты, ранее Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на проблемы со зрением из-за избиения его "Беркутом" в декабре 2013 года.

"Когда встал вопрос о том, чтобы присоединиться к Силам обороны, Бутусов не поддался на собственные призывы и посты о легкости и даже "веселости" военной службы", — отмечает издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бутусов получил отсрочку от армии, потому что имеет троих несовершеннолетних дочерей.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1032767-u-den-pohodu-do-ttsk-za-vidstrochkoyu-zhurnalist-butusov-zaklykav-usih-jty-voyuvaty-zmi#google_vignette
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