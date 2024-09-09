СМИ: В день получения отсрочки от армии Бутусов призвал украинцев идти на фронт

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Ткачик Олеся
По информации издания "Украинские новости", журналист Юрий Бутусов во избежание ответственности за уклонение от службы в армии якобы явился в ТЦК на следующий же день после принятия закона о мобилизации, чтобы оформить отсрочку. А получив ее, обращают внимание журналисты, он в тот же день через свои соцсети призвал всех становиться в ряды 13 бригады НГУ "Хартия" и публично возмущался низкими показателями мобилизации.
Юрий Бутусов
За отсрочкой Бутусов обратился в Дарницкий районный ТЦК и СП 12 апреля, а сам закон был проголосован днем ранее.
По данным источников издания, Бутусов получил отсрочку сразу в день обращения, как отец на иждивении которого находится трое и более несовершеннолетних детей. И она действует до 11 апреля 2025 года включительно.
При этом, как подчеркивают журналисты, ранее Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на проблемы со зрением из-за избиения его "Беркутом" в декабре 2013 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бутусов получил отсрочку от армии, потому что имеет троих несовершеннолетних дочерей.
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