logo

BTC/USD

69585.42

ETH/USD

3540.91

LTC/USD

104.06

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СМИ узнали, о важном предупреждении Ирана, которое проигнорировал Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, о важном предупреждении Ирана, которое проигнорировал Путин

По информации Reuters, Иран предупредил Россию об угрозе безопасности перед терактом в Подмосковье

сегодня, 14:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Иран предупредил Россию о возможности проведения крупной "террористической операции" на ее территории перед терактом в "Крокус Сити Холле". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

СМИ узнали, о важном предупреждении Ирана, которое проигнорировал Путин

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

"За несколько дней до нападения в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте в России, которая была получена в ходе допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", — рассказал один из источников издания.

Второй источник издания заявил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о готовящемся нападении, не было конкретных деталей относительно сроков и точной цели.

"Им (членам ИГИЛ-К) было приказано подготовиться к масштабной операции в России... Один из террористов (арестованных в Иране) сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в Россию", — сообщил источник.

При этом высокопоставленный сотрудник службы безопасности заявил, что поскольку Иран на протяжении многих лет является жертвой террористических атак, "иранские власти выполнили свое обязательство по оповещению Москвы на основе информации, полученной от арестованных террористов".

В январе Министерство разведки Ирана заявило, что арестовало 35 человек, связанных с двойными взрывами 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибли около 100 человек. 19 января ведомство заявило, что арестовало одного из командиров базирующегося в Афганистане филиала "Исламского государства" ИГИЛ — Хорасан (ИГИЛ-Х).

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в Иране, самые кровавые со времен Исламской революции 1979 года. Источники в американской разведке утверждают, что ИГИЛ-К осуществило как теракты в Иране 3 января, так и стрельбу в Москве 22 марта.

Читайте также на портале "Комментарии" — что ждет Россию после теракта в Подмосковье: почему Кремль твердит о вине Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/iran-alerted-russia-security-threat-before-moscow-attack-sources-say-2024-04-01/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости