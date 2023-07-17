СМИ узнали, кто занимался скрутками НДС, который возвращало Минобороны поставщикам топлива

По информации СМИ, поставщики топлива, незаконно получавшие возмещение НДС от Министерства обороны Украины в 2022 году, являются компаниями экс-главы Государственного агентства экологических инвестиций Украины, экс-замглавы комитета Украины по государственному материальному резерву Владислава Якубовского. Об этом говорится в блоге политического аналитика Александра Кочеткова на сайте "Дело", передает портал "Комментарии".

Топливо. Фото из открытых источников

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"По информации издания "Наши деньги", полученной в Государственной аудиторской службе, частный поставщик в 2022 году через механизм "сверток" сразу вывел из оборота средства, предназначенные для уплаты налога обратно государству. СБУ пока безуспешно пытается найти этого поставщика, умудрившегося не только скручивать, а еще и продавать топливо государству в первый год войны с жирной и отнюдь не рыночной наценкой – по цене 56-62 тысяч гривен за тонну, что соответствует цене 57-63 гривен за литр, таких цифр в тот период не было ни на одной автозаправке страны. Самые дорогие виды дизеля стоили максимум до 55 гривен за литр. Поможем Службе безопасности. Этот поставщик — Якубовский Владислав Болеславович", — отмечается в расследовании.

По словам автора расследования, Якубовский, во времена президентства Виктора Януковича работавший руководителем Государственного агентства экологических инвестиций Украины и заместителем председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву, был связан с окружением бывшего президента.

"Человек, обвиняемый в хищении средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола. Эти средства должны были пойти на обустройство детских учреждений – школ, интернатов, детсадов и т.д., однако растворились на счетах компаний, связанных с Юрием Иванющенко. После краха власти Януковича Якубовский выплыл в легендарной группе "Трейд Коммодити" Грановского-Адамовского, которую считали близкой к уже преемнику Януковича Порошенко. Прославилась эта группа тем, что, пока звучали лозунги "Армия, язык, вера!", умело закупала топливо в Роснефти, "производя" дизель , а на самом деле бодягу из керосина и базовой смазки, убивая двигатели украинских танков и другой боевой техники и обворовывая страну на миллиарды в "межсобойчиках" с Медведчуком в тендерах "Укрзализныци", — говорится в публикации.

Как подсчитали "Наши деньги" на основе анализа данных "Вестника госзакупок" и информации системы "Прозорро", при Порошенко группа "Трейд Коммодити" натендерила 17 миллиардов на топливе для государства.

"Группа никому не известных до этого компаний-ноунеймов, записанных преимущественно на фунтов из Днепропетровской области, зашла на рынок в 2015 и села на наиболее жирные темы. В частности, 17 млрд грн государственных средств получили от государственных заказчиков. Исследуем основные мошеннические схемы, которые были разработаны не Адамовским (в настоящее время подследственный НАБУ – ред.) и, тем более, не Грановским, а теневым директором группы Схемы следующие: заключение дополнительных соглашений после тендера, ценовой шантаж заказчика, выброс из тендеров конкурентов из-за обжалования торгов в судах и АМКУ, искусственное ограничение конкуренции, срыв тендеров в сговоре с медведчуковцами с помощью АМКУ и судов, бродячее топливо и уклонение от уплаты налогов", — такие данные приводятся в статье.

Издание также сообщает о дальнейших планах Якубовского – выйти на рынок авиазаправок.

"Несмотря на заверения господина Адамовского, что "Трейд Коммодити" – так сказать "все" – это не так. И дело не только в скрученном НДС Минобороны. Якубовский планирует выйти на рынок авиазаправок под брендом SKY Avia. Об этом свидетельствует заявка группы на регистрацию торговой марки на сайте ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент). Можно даже не сомневаться, что продукт будет "фирменного" качества, и это уже прямая угроза национальной безопасности. Поскольку топливо будет для украинской боевой авиации. Так что призываем СБУ не оплошать в поиске "молодых ребят", — заключает издание.