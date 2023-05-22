СМИ узнали, кто в правительстве уже "забронировал" за собой рынок разминирования

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Кравцев Сергей
По оценке Всемирного банка, для полного разминирования нужно около 37,5 млрд долларов. Это потенциальный размер рынка для услуг разминирующих компаний, закупки соответствующей техники, развития сопутствующей инфраструктуры, который Свириденко бронирует за собой, пишет издание "Дело".
Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, что в правительстве вопросы гуманитарного разминирования поручили Свириденко, возглавившей Межведомственную рабочую группу по этому вопросу, концентрирует под собой сбор средств международных доноров (аналог военного "Рамштайна"), получение в качестве помощи и закупку разминочной техники, а также будущее финансирование государственных подрядов на разминирование Кроме того, под резиноминирование создали отдельную платформу сбора средств на United24.
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Впрочем, работа с этим рынком несет ряд рисков.
То есть это еще и толчок к развитию милтеха – технических разработок в области обороны.
Еще один фактор риска, на который указывают авторы – Украина будет долгое время крупным государственным заказчиком этих услуг.
Авторы предостерегают, что необходимо будет тщательно присматриваться к намерениям о создании условного "Укргумразминпрома", "в котором будет соблазн сконцентрировать и деньги доноров, и технику, и "сакральные знания" о настоящем положении дел с разминированием". Профильным заместителем министра сейчас является Игорь Фоменко, ранее возглавлявший "Укроборонпром".
По мнению авторов, Свириденко берет на себя все репутационные риски, относящиеся к этой теме. При этом – несмотря на ее важность – обязанности первой вице-премьера включают в себя еще ряд важных для государства задач – от управления безработицей до поддержки экспортеров дешевыми кредитами, от привлечения инвестиций к работе над программами жилищного строительства.
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Ігор
сегодня, 12:56
Після перемоги треба віддати цей шмат роботи Росії, в рахунок погашення репарацій. Не можна корумпованим недопалкам давати заробляти. Треба щоб Росія уважно слідкувала за подібним і включила подібні умови в угоду про капітуляцію. Взагалі, умови підписання угоди про капітуляцію повинні включати попередні чесні вибори в Україні.