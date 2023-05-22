СМИ узнали, кто в правительстве уже "забронировал" за собой рынок разминирования

По оценке Всемирного банка, для полного разминирования нужно около 37,5 млрд долларов. Это потенциальный размер рынка для услуг разминирующих компаний, закупки соответствующей техники, развития сопутствующей инфраструктуры, который Свириденко бронирует за собой, пишет издание "Дело".

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что в правительстве вопросы гуманитарного разминирования поручили Свириденко, возглавившей Межведомственную рабочую группу по этому вопросу, концентрирует под собой сбор средств международных доноров (аналог военного "Рамштайна"), получение в качестве помощи и закупку разминочной техники, а также будущее финансирование государственных подрядов на разминирование Кроме того, под резиноминирование создали отдельную платформу сбора средств на United24.



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Впрочем, работа с этим рынком несет ряд рисков.

“Для разминировщиков со всего мира Украина – это отличный тренировочный полигон, ведь можно испытывать технику на, во-первых, невероятной концентрации боеприпасов, во-вторых, на новейших образцах. Соответственно, рекламные ролики об эффективности техники и команд разминировщиков будут увеличивать их ценники для продажи своих услуг в другие страны. Также речь идет и об испытаниях новых способов обследования, в частности, с помощью беспилотников”, — считают авторы.

То есть это еще и толчок к развитию милтеха – технических разработок в области обороны.



“При этом если рынок полностью отдать иностранцам, то и тот бесценный опыт, который они добьются, после завершения работ также пойдет с ними. Следовательно, все заявления о том, что Украина будет когда-то учить весь мир разминированию — останутся просто мечтами недальновидных чиновников”, — отмечает издание.

Еще один фактор риска, на который указывают авторы – Украина будет долгое время крупным государственным заказчиком этих услуг.

“А где публичные закупки – там большие риски монопольных сговоров “любимых участников”, переплат и коррупционных связей. Под заявления о дефиците техники и людей и необходимости как можно скорее "решать вопросы", скорее всего, появятся льготный ввоз оборудования, налоговые льготы на услуги, а также закупки "про запас" — говорится в материале.

Авторы предостерегают, что необходимо будет тщательно присматриваться к намерениям о создании условного "Укргумразминпрома", "в котором будет соблазн сконцентрировать и деньги доноров, и технику, и "сакральные знания" о настоящем положении дел с разминированием". Профильным заместителем министра сейчас является Игорь Фоменко, ранее возглавлявший "Укроборонпром".

"Не следует также исключать и фактор умышленного завышения размеров площадей под разминирование, фиктивных работ, черного рынка разминировочных услуг. Последний уже активно преуспевает среди аграриев, которые не смогли официально договориться с соответствующими службами, но "сеять все равно надо". Этот вопрос также связан и с коррупционными схемами на “приоритизации” разминирования, когда госслужбы так или иначе должны обследовать определенную часть полей за неделю/месяц, а вот какие это будут поля – определяют личные договоренности и финансовые возможности аграриев”, – добавляют журналисты.

По мнению авторов, Свириденко берет на себя все репутационные риски, относящиеся к этой теме. При этом – несмотря на ее важность – обязанности первой вице-премьера включают в себя еще ряд важных для государства задач – от управления безработицей до поддержки экспортеров дешевыми кредитами, от привлечения инвестиций к работе над программами жилищного строительства.

"Хватит ли у Юлии Свириденко на все времени и ресурсов, чтобы не потерять фокус внимания?"Ю — спрашивает издание.



