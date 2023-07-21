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СМИ узнали, кто помогает Медведчуку вести его агробизнес

По информации СМИ, интересы Медведчука в Украине представляет целый семейный клан

сегодня, 11:44
Автор:
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Станислав Молчанов
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Агрохолдинг "АСТ", принадлежащий Дмитрию Колеснику, его дочери Екатерине и сестре Татьяне, помогает обвиняемому в госизмене Виктору Медведчуку вести его агробизнес в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "ТСН".

СМИ узнали, кто помогает Медведчуку вести его агробизнес

Бизнес Медведчука. Фото: из открытых источников


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"Как известно, кроме нефтяного, угольного, энергетического и медиа-бизнеса в середине десятых годов Виктор Медведчук обзавелся еще и аграрным бизнесом, состоящим из около десяти компаний, преимущественно оформленных на его жену телеведущую Оксану Марченко и на Богдана Козака, брата экс-народного депутата и ближайшего соратника Медведчука Тараса Козака. Среди них частное сельскохозяйственное предприятие "Оскар", ЧП "Ротен", ЧП "Галагробизнес МЗ", "Галицкая аграрная компания", "Галичина-Органик", "Родничок", "Ландрас-Агро", "Колос", "МБК Агротехника" и другие. Некоторые из них правоохранители уже разоблачали в фиктивности и незаконной деятельности по легализации средств, полученных преступным путем, их обналичивание, уклонение от уплаты налогов, оформлении бестоварных операций и т.д.", – говорится в публикации.

Журналисты, ссылаясь на источники издания Latifundist из окружения Медведчука, отмечают, что бывший лидер "ОПЗЖ" приобрел ряд агрофирм именно с целью освоения из-за него российских денег, а бизнес как таковой велся плохо. Поэтому Медведчук в свое время решил передать его операционное управление своим партнерам. Ими выступила семья Дмитрия Колесника и их АСТ-агрохолдинг, в который входит несколько десятков компаний, среди которых ООО "Аграрные системные технологии", "Акрис-Агро", "Дейвест", "АСТ Агро", "Акрис Групп", "Акрис Инвест" и другие.

”В результате одно из ключевых и проблемных с точки зрения эффективности бизнеса агропредприятий Медведчука ПСП ”Оскар” и тысячи гектар его земельного банка во Львовской и Ивано-Франковской областях было передано АСТ-холдингу в операционное управление”, — говорится в публикации.

В подтверждение слияния агробизнесов Медведчука и Колесника издание приводит тот факт, что ряд ключевых предприятий АСТ-холдинга Колесника ООО ”Агро Истейт”, ООО ”Инновагро”, ООО ”Технагро”, ООО ”Монтеверде” стали иметь общий юридический адрес с большинством агропредприятий 1 Более того, учитывая, что физически найти здание или помещение по такому адресу невозможно, журналисты пришли к выводу, что этот адрес — виртуальная яма для регистрации предприятий.

"Вероятно, с какого-то момента над аграрными бизнесами Медведчука и Колесника начали работать одни и те же юристы", — отмечается в публикации.

Кроме того, близкая связь семей Медведчука и Колесника подтверждается также тем, что дочь Дмитрия Колесника, бенефициар большинства его агрокомпаний, вошла в состав соучредителей компании Оксаны Марченко ООО ”Клубный дом ”Бриллиант”, которая сдает в аренду квартиры премиум-класса в элитном доме.

Резюмируя, издание подчеркнуло, что на сегодняшний день ни на одну из компаний агробизнеса Виктора Медведчука и Дмитрия Колесника санкции не наложены, что позволяет опальному экс-лидеру партии ”ОПЗЖ” продолжать получать доходы для своей безбедной жизни в стране-агрессоре.



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Источник: https://tsn.ua/politika/vlasnik-ast-holdingu-kolesnik-dopomagaye-medvedchuku-vesti-yogo-agrobiznes-zmi-2371621.html
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