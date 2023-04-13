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СМИ узнали, кто мог «слить» секретные документы США

Сотрудник военной базы может стоять за массовой утечкой секретных документов США

сегодня, 10:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Журналисты "The Washington Post" узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы "сливал" их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия. Объёмный материал об этом издание опубликовало после общения с людьми, которые называют себя знакомыми этого человека из геймерской платформы.

СМИ узнали, кто мог «слить» секретные документы США

Пентагон. Фото: из открытых источников

По описанию друзей, это "молодой харизматичный энтузиаст", интересующийся огнестрельным оружием, а документами с работы он начал делиться со знакомыми на геймерской платформе уже давно, потому что скучал во время пандемии.


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Компания из нескольких десятков человек, которую объединял интерес к "огнестрельному оружию, военному снаряжению и Богу", сформировала в 2020 году закрытый клуб на геймерской платформе Discord, попасть в который можно было только по приглашению.

В прошлом году один пользователь с никнеймом "OG" впервые опубликовал некий документ с малоизвестными аббревиатурами, а после того один за другим публиковались еще сотни подобных.

"OG" якобы говорил друзьям, что знает "тайны, которые власть скрывает от обычных людей". Опубликованные документы он, как заявляет, принес с работы на "военной базе", но не раскрывал, о какой из них может идти речь.

"OG" также рассказывал, якобы проводил часть времени в засекреченных помещениях, где не разрешается использовать мобильные телефоны и другие записывающие устройства, с помощью которых потенциально можно что-то скопировать и вынести наружу. Он якобы потратил много времени на переписывание засекреченных документов, чтобы поделиться с друзьями на сервере, который в то время был особенно важным местом общения для компании из-за пандемии коронавируса.

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