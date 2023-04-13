СМИ узнали, кто мог «слить» секретные документы США

Журналисты "The Washington Post" узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы "сливал" их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия. Объёмный материал об этом издание опубликовало после общения с людьми, которые называют себя знакомыми этого человека из геймерской платформы.

Пентагон. Фото: из открытых источников

По описанию друзей, это "молодой харизматичный энтузиаст", интересующийся огнестрельным оружием, а документами с работы он начал делиться со знакомыми на геймерской платформе уже давно, потому что скучал во время пандемии.

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Компания из нескольких десятков человек, которую объединял интерес к "огнестрельному оружию, военному снаряжению и Богу", сформировала в 2020 году закрытый клуб на геймерской платформе Discord, попасть в который можно было только по приглашению.

В прошлом году один пользователь с никнеймом "OG" впервые опубликовал некий документ с малоизвестными аббревиатурами, а после того один за другим публиковались еще сотни подобных.

"OG" якобы говорил друзьям, что знает "тайны, которые власть скрывает от обычных людей". Опубликованные документы он, как заявляет, принес с работы на "военной базе", но не раскрывал, о какой из них может идти речь.

"OG" также рассказывал, якобы проводил часть времени в засекреченных помещениях, где не разрешается использовать мобильные телефоны и другие записывающие устройства, с помощью которых потенциально можно что-то скопировать и вынести наружу. Он якобы потратил много времени на переписывание засекреченных документов, чтобы поделиться с друзьями на сервере, который в то время был особенно важным местом общения для компании из-за пандемии коронавируса.

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