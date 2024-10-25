СМИ узнали, кто из звездных сторонников Трампа с 2022 года ведет тайные переговоры с Путиным

Известный американский миллиардер Илон Маск ведет тайные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Якобы они поддерживают регулярные контакты с конца 2022 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal".

Илон Маск. Фото из открытых источников

СМИ пишет, что несколько действующих и бывших официальных лиц из США, Европы и России подтвердили, что темы разговоров Маска и Путина касаются геополитики и геополитических проблем, бизнеса и личных дел.

По словам источников WSJ, Путин попросил Маска не активировать интернет Starlink на Тайване, чтобы оказать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Издание отмечает, что миллиардер в этом году стал активным поклонником кампании Дональда Трампа. В случае победы последнего на выборах он мог бы найти место Маску в его администрации. В то время как США и союзники пытались изолировать Путина, диалог Маска может сигнализировать о возобновлении взаимодействия с российским диктатором и желании Трампа заключить соглашение, в том числе и по Украине.

Контакты Маска с Путиным вызвали беспокойство у администрации Джо Байдена. Тем более, что миллиардер наладил "глубокие связи с американскими военными и разведывательными службами". Он может быть осведомлен о некоторых чувствительных космических программах.

Как напоминает WSJ, Маск давно восхищается Россией и ее космической и ракетной программами. Он ездил в Москву для закупки ракет, хотя сделка так и не состоялась.

По мнению авторов, разговоры Маска с Путиным также свидетельствуют о том, что американский предприниматель хочет "углубляться в геополитику". Маск уже несколько раз встречался и обсуждал политические дела с президентом Аргентины Хавьером Милеем, а также бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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