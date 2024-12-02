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СМИ узнали, какую плату получил Иран от РФ за «Шахеды» и не только

Россия могла передать Ирану первые истребители Су-35

сегодня, 13:08
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор 18 ноября передала Ирану первые два самолета Су-35. Это произошло во время церемонии, которая прошла на территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Flug Revue.

СМИ узнали, какую плату получил Иран от РФ за «Шахеды» и не только

Иран и РФ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, истребители были разобраны, а затем доставлены в аэропорт Мехрабад в Тегеране на самолете Ан-124-100. Оттуда самолеты будут доставлены третью тактическую авиабазу ВВС Ирана вблизи города Хамадан. Там истребители Су-35 снова соберут.

По данным СМИ, изначально Иран хотел заменить самолетами Су-35 только Grumman F-14A Tomcat в Исфахане. Однако впоследствии заказ был увеличен с 25 до 50 самолетов Су-35. Это также позволит Ирану вывести из эксплуатации часть устаревших F-4E Phantom II, которые сейчас находятся на вооружении 31-го тактического истребительного крыла в Хамадане.

Стоит отметить, Су-35 – это многоцелевой истребитель поколения 4++, созданный в России как модернизация Су-27. Благодаря мощным двигателям с управляемым вектором тяги, самолет отличается высокой маневренностью, что позволяет выполнять сложные боевые маневры. Радар "Ирбис-Е" с дальностью обнаружения до 400 км обеспечивает обнаружение и сопровождение десятков целей одновременно. Су-35 способен нести широкий спектр вооружения, включая ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также управляемые авиабомбы, что делает его универсальным для различных типов миссий.

Несмотря на технические преимущества, самолет остается дорогим в производстве и обслуживании, а также сталкивается с конкуренцией со стороны западных истребителей, таких как F-35.

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