СМИ узнали, как Шабунин получает боевые надбавки за службу, находясь в Киеве

Антикоррупционер получает заработную плату за выполнение военных задач в условиях военного положения, но при этом остается в Киеве. Об этом говорится в решении Днепровского районного суда Киева, рассматривающего давнее уголовное дело, где фигурирует Шабунин, пишет издание "Українські новини".

Виталий Шабунин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что командир воинской части сообщил суду, что в ноябре 2023 Шабунина исключили из подразделения из-за назначения боевым медиком в другую часть. В статье говорится, что глава ЦБК Виталий Шабунин оказался боевым медиком, хотя, по словам журналиста Владимира Бойко, он не проходил реальной службы в ВСУ. Отмечается, что Шабунин договорился, чтобы его отнесли к ТРО задним числом в начале полномасштабной войны.

"Командир части подтвердил, что приказ о зачислении Шабунина на службу датирован 25 февраля 2022 г., но военную службу он не проходил. По словам Бойко, Шабунин получает ежемесячно 53 тыс. грн (23 тыс. грн денежного довольствия и 30 тыс. грн за выполнение военных задач), хотя не появлялся в армии", — говорится в материале.

Журналист также сообщает, что Шабунин несколько раз появлялся в части, когда приносил письма из НАПК для прохождения службы, но с марта по сентябрь 2023 года, когда часть выполняла боевые задания в Донецкой области, он в НАПК не командировался.

Авторы материала обращают внимание на то, что уголовное дело об уклонении от военной службы Шабунина не двигается уже 4 месяца. ДБР расследует два уголовных дела по Шабунину — за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.