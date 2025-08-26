СМИ узнали, что США и РФ обсуждали кулуарно, пытаясь скрыть от общественности

Американские и российские чиновники обсуждали ряд энергетических сделок в кулуарах переговоров в августе. Эти предложения рассматривались как стимул для путинского режима согласиться на мир в Украине и для Вашингтона смягчить санкции против России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, после вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва лишилась доступа к международным инвестициям в энергетический сектор. Она также оказалась под запретом заключать крупные соглашения.

По данным трех источников, обсуждалась возможность возвращения Exxon Mobil в проект "Сахалин-1". Еще одна идея заключалась в поставках американского оборудования для российских СПГ-проектов, таких как Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями.

Авторы публикации также сообщали, что обсуждалась идея закупки США российских атомных ледоколов. Источники подчеркивают, что публично эти переговоры не комментируются.

В публикации говорится, что переговоры велись во время визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным и его представителем Кириллом Дмитриевым. Два источника сообщили, что тема обсуждалась и в Белом доме с Дональдом Трампом.

Сделки также поднимались на саммите на Аляске 15 августа.

"Белый дом действительно хотел выпустить заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке", — отметил один из собеседников.

Официальные лица США заявили, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются ради остановки войны.

"Это не отвечает национальным интересам — дальше обсуждать эти вопросы публично", — сказал представитель Белого дома.

Представитель Дмитриева отказался от комментариев.

Exxon Mobil также не стала высказываться. "Роснефть" и "Новатэк" не ответили на запросы журналистов.

Стоит отметить, Exxon покинула Россию в 2022 году после вторжения в Украину, списав убытки в 4,6 млрд долларов. Ее доля в 30% в проекте "Сахалин-1" была конфискована Кремлем.

Проект Arctic LNG 2 столкнулся с несколькими пакетами санкций США, включая запрет на специализированные суда. Несмотря на это, в апреле завод возобновил переработку газа, хотя и в ограниченных объемах.

Вашингтон рассматривает возможность подтолкнуть Москву к закупке американских технологий вместо китайских. Это часть стратегии по ослаблению связей между Россией и Китаем.

