СМИ узнали, что США и РФ обсуждали кулуарно, пытаясь скрыть от общественности

Кравцев Сергей
Американские и российские чиновники обсуждали ряд энергетических сделок в кулуарах переговоров в августе. Эти предложения рассматривались как стимул для путинского режима согласиться на мир в Украине и для Вашингтона смягчить санкции против России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отмечают, после вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва лишилась доступа к международным инвестициям в энергетический сектор. Она также оказалась под запретом заключать крупные соглашения.
По данным трех источников, обсуждалась возможность возвращения Exxon Mobil в проект "Сахалин-1". Еще одна идея заключалась в поставках американского оборудования для российских СПГ-проектов, таких как Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями.
Авторы публикации также сообщали, что обсуждалась идея закупки США российских атомных ледоколов. Источники подчеркивают, что публично эти переговоры не комментируются.
В публикации говорится, что переговоры велись во время визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным и его представителем Кириллом Дмитриевым. Два источника сообщили, что тема обсуждалась и в Белом доме с Дональдом Трампом.
Сделки также поднимались на саммите на Аляске 15 августа.
Официальные лица США заявили, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются ради остановки войны.
Представитель Дмитриева отказался от комментариев.
Exxon Mobil также не стала высказываться. "Роснефть" и "Новатэк" не ответили на запросы журналистов.
Стоит отметить, Exxon покинула Россию в 2022 году после вторжения в Украину, списав убытки в 4,6 млрд долларов. Ее доля в 30% в проекте "Сахалин-1" была конфискована Кремлем.
Проект Arctic LNG 2 столкнулся с несколькими пакетами санкций США, включая запрет на специализированные суда. Несмотря на это, в апреле завод возобновил переработку газа, хотя и в ограниченных объемах.
Вашингтон рассматривает возможность подтолкнуть Москву к закупке американских технологий вместо китайских. Это часть стратегии по ослаблению связей между Россией и Китаем.
