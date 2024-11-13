СМИ установили, что будучи судьей, активист Жернаков защищал режим Януковича

Известный общественный активист, глава "Фундации "DEJURE" Михаил Жернаков в свое время активно работал на режим Виктора Януковича и принимал решение против Революции Достоинства, являясь судьей Винницкого окружного административного суда, сообщает Униан.

Михаил Жернаков

Издание отмечает, что во время Евромайдана он ездил в Москву на конференцию, организованную Ассоциацией юристов России и Российской академией юридических наук.

"Жернаков уехал в РФ в разгар акций на Евромайдане, когда уже было очевидно, что за подавлением протестов и сносом палаточного городка на Майдане Независимости явно просматривается "рука Москвы", — пишет Униан.

По информации журналистов, после массовых убийств активистов на Майдане в феврале 2014 года судья Жернаков признал противоправным и отменил решение Хмельницкого горсовета, в котором депутаты осудили действия властей против протестующих и требовали отставки правительства.

"Это говорит о том, что после визита в Москву Жернаков как судья ВОАС действовал в интересах российских спецслужб", — говорится в статье.

Журналисты подчеркивают, что по фактам ряда действий во время судейства Жернакова в интересах режима Януковича было подано заявление в Государственное бюро расследований. По мнению подавшего его адвоката, в действиях Жернакова есть признаки по меньшей мере 8 преступлений, и они стали "элементом реализации общего преступного замысла власти по подавлению протестов".

Издание напомнило, что недавно Жернаков разыскивался из-за неявки за повесткой. Затем, добавляют журналисты, его задержали и оштрафовали за уклонение от мобилизации, а ВЛК сочла полностью пригодным к военной службе.

По данным СМИ, сейчас Жернаков через свою "Фундации DEJURE" и через другие связи якобы контролирует треть членов Общественного совета добродетели и влияет на судебную систему, подавая негативные выводы относительно судей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Жернаков пытался избежать мобилизации.



