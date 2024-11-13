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СМИ установили, что будучи судьей, активист Жернаков защищал режим Януковича

Журналисты отмечают, что во время Евромайдана Жернаков посещал РФ, а затем отменял решения, осуждающие действия режима Януковича

13 ноября 2024, 14:07
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Ткачик Олеся

Известный общественный активист, глава "Фундации "DEJURE" Михаил Жернаков в свое время активно работал на режим Виктора Януковича и принимал решение против Революции Достоинства, являясь судьей Винницкого окружного административного суда, сообщает Униан.

СМИ установили, что будучи судьей, активист Жернаков защищал режим Януковича

Михаил Жернаков

Издание отмечает, что во время Евромайдана он ездил в Москву на конференцию, организованную Ассоциацией юристов России и Российской академией юридических наук.

"Жернаков уехал в РФ в разгар акций на Евромайдане, когда уже было очевидно, что за подавлением протестов и сносом палаточного городка на Майдане Независимости явно просматривается "рука Москвы", — пишет Униан.

По информации журналистов, после массовых убийств активистов на Майдане в феврале 2014 года судья Жернаков признал противоправным и отменил решение Хмельницкого горсовета, в котором депутаты осудили действия властей против протестующих и требовали отставки правительства.

"Это говорит о том, что после визита в Москву Жернаков как судья ВОАС действовал в интересах российских спецслужб", — говорится в статье.

Журналисты подчеркивают, что по фактам ряда действий во время судейства Жернакова в интересах режима Януковича было подано заявление в Государственное бюро расследований. По мнению подавшего его адвоката, в действиях Жернакова есть признаки по меньшей мере 8 преступлений, и они стали "элементом реализации общего преступного замысла власти по подавлению протестов".

Издание напомнило, что недавно Жернаков разыскивался из-за неявки за повесткой. Затем, добавляют журналисты, его задержали и оштрафовали за уклонение от мобилизации, а ВЛК сочла полностью пригодным к военной службе.

По данным СМИ, сейчас Жернаков через свою "Фундации DEJURE" и через другие связи якобы контролирует треть членов Общественного совета добродетели и влияет на судебную систему, подавая негативные выводы относительно судей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Жернаков пытался избежать мобилизации.




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Источник: https://www.unian.ua/society/aktivist-zhernakov-buduchi-suddeyu-zahishchav-rezhim-yanukovicha-ta-priymav-rishennya-proti-maydanu-zmi-12818730.html?_gl=1*11yuik4*_ga*MTQ5NzY4NjI2NS4xNzIwMDk2MTMx*_ga_TECJ2YKWSJ*MTczMTQ5NzY5My4yNjIuMC4xNzMxNDk3NjkzLjYwLjAuMA
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