СМИ: Украинцы не верят Шабунину и подозревают его в корыстных намерениях

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил от украинцев наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров, об этом сообщает Униан со ссылкой на результаты опроса, проведенного Украинской социологической платформой.

Виталий Шабунин

Как сообщает издание, согласно результатам опроса, каждый четвертый украинец (25%) считает, что Шабунин использует образ "антикоррупционера" в своих корыстных целях. Для сравнения, журналист Денис Бигус подозревается в этом лишь 12,4% опрошенных.

В то же время, как отмечается в материале, 24,6% респондентов вообще не знали ни одну из упомянутых в опросе фамилий антикоррупционеров.

Исследование проводилось Украинской социологической платформой в августе 2024 методом CAWI (анкетирование онлайн в онлайн-панели) среди граждан Украины в возрасте с 18 лет. Выборка: 2000 анкет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что антикоррупционер Виталий Шабунин с октября 2023 года числится боевым медиком воинской части. Он получает заработную плату за выполнение военных задач в условиях военного положения, но при этом остается в Киеве. В частности, командир воинской части сообщил суду, что в ноябре 2023 Шабунина исключили из подразделения из-за назначения боевым медиком в другую часть. При этом возникали вопросы, как Шабунин мог оказаться боевым медиком, если он не проходил реальной службы в ВСУ. Кроме того, белая информация о том, что Шабунин якобы договорился, чтобы его отнесли к ТРО задним числом в начале полномасштабной войны.

Также "Комментарии" рассказывали, почему именно Шабунин впоследствии смог получить справку о том, что он не может служить в армии.



