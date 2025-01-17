СМИ: У детектива НАБУ, который имел доступ к секретной информации и сбежал в Румынию, были связи с РФ

Как сообщает издание "Украинские новости", детектив НАБУ Тимур Аршавин, который незаконно пересек границу с Румынией и скрылся, якобы имел прямые связи с Россией и большие проблемы с кредитами. Несмотря на это, он был назначен на должность в Бюро и получил доступ к государственной тайне, говорится в статье.

Тимур Аршавин

"Человек, имеющий прямую связь со страной-агрессором, имеющий большие проблемы с кредиторами, не только получил должность в НАБУ, но и доступ к государственной тайне. В какой-то момент все долги детектива закрывают, на счетах у него появляются миллионы, а сам он убегает из страны, незаконно пересекая границу. Ни одно должностное лицо НАБУ не понесло за это ответственности. В НАБУ делают вид, что все хорошо. Вопрос: сколько еще кротов сидит в НАБУ и почему по этому поводу бездействует Кривонос?", – говорится в статье.

При этом журналисты проанализировали данные из открытых источников и реестры и пришли к выводу, что у родителей и жены Аршавина якобы действующее российское гражданство.

"Аршавина Анастасия Белигтеевна (жена – ред.), а в реальности – Дагбаева Оюна Белигтеевна, гражданка России из Республики Саха, г. Нерюнгри была не только партнером в личной жизни детектива НАБУ. Аршавин вел с супругой общий бизнес: они были соучредителями Общественного объединения "Комплексные решения", – говорится в статье.

В материале "Украинских новостей" указано, что деньги у Аршавина неожиданно появились перед его бегством. А вот до этого он якобы сидел в микрозаймах под бешеные проценты в течение всего периода работы в НАБУ.

"По официальной информации, только за два года он взял 50 (!) микрокредитов. Наименьший заем составлял 500 гривен, максимальный 30 тыс. грн. То есть детектив НАБУ был от чего-то настолько зависим, что брал взаймы даже 500 грн", – говорится в статье "Украинских новостей".

Как отмечает издание, именно этот детектив-должник представлял интересы государства в суде по делу против Коломойского.

"Не в том (деле – ред.), по которому сейчас олигарх находится за решеткой, а в другом, дело, которое, судя по всему, слило НАБУ. Поскольку, несмотря на все обещания, подозрений так и не дождались. Материалы дела – засекречены, но не для детектива – у мужчины российской гражданки все доступы, как и к другим делам, были", – говорится в статье.

Впрочем, НАБУ заявило, что Аршавин на момент участия в судебном деле Коломойского был уволен, но это, как считают журналисты, не соответствует действительности.

"Реестры говорят иначе: "уволенный детектив" на самом деле в это время представлял НАБУ в суде против Коломойского. Зачем в Бюро предоставили ложные сведения? Иначе им пришлось бы признать, что у них работал шпион. А это был бы скандал и возможная отставка директора НАБУ Семена Кривоноса", – пишут "Украинские новости".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Аршавин может быть причастен к фальсификации дела ПриватБанка.



