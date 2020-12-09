СМИ: Стало известно о вручении подозрения владельцу рынка "Столичный" из-за мошенничества

В ряде украинских СМИ появилась информация, что собственнику мажоритарной доли рынка "Столичный" Александру Стельмаху предъявлено подозрение по статье 190 УК Украины (мошенничество) в связи с инкриминируемым ему неоднократным обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно подписанным документам.

Не утихают скандалы вокруг продажи рынка "Столичный"

Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на собственный источник.

Так, по данным источника, 1 декабря Александру Стельмаху якобы было вручено сообщение о том, что он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенным повторно, в особо крупных размерах.

Напомним, ранее "Бизнес.Цензор" сообщал, что переговоры о продаже киевского рынка "Столичный" между собственником доли в 54,25% Александром Стельмахом и крупным зарубежным инвестором с активами в Украине, группой компаний Stolitsa Group, велись с 2018 года. Были достигнуты договоренности, подписаны соответствующие юридические документы. В 2019 году покупатель даже заплатил Александру Стельмаху значительный аванс. Однако после получения денег Александр Стельмах без каких-либо причин и объяснений внезапно перестал исполнять взятые обязательства и в нарушение достигнутых с покупателем соглашений уволил бывшее руководство "Столичного" и назначил туда своих людей.

Источник "Апострофа" утверждает, что в подозрении идет речь об авансовом платеже Александру Стельмаху общей суммой в 2,5 млн долларов, которая была разбита на несколько траншей. В подозрении указывается, что получал эти деньги Стельмах без цели реального исполнения взятых на себя обязательств, то есть действовал умышленно, из корыстных побуждений. Это также подтверждается его последующим отказом вернуть средства, полученные в качестве аванса.

Следует отметить, что активисты и ряд СМИ заявляют о том, что Александр Стельмах является номинальным собственником "Столичного", а реальное владение приписывают Юрию Иванющенко и Ивану Аврамову. Также СМИ отмечают, что на сегодняшний день на долю в "Столичном" Александра Стельмаха (или, по сути, Иванющенко-Аврамова) уже наложен судом арест, чтобы не дать им возможность ее отчуждения.





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