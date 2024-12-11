СМИ: Сразу у шести командиров "Азова" появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева

Как говорится в материале "Украинских новостей", за короткий промежуток времени сразу у нескольких заместителей командира полка "Азов" Дениса Прокопенко якобы появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева — "Новопечерских Липках".

Полк "Азов"

В частности, в статье указано, что новые квадратные метры, якобы, появились у Ивана "Игната" Игнатьева, Богдана "Тавра" Кротевича, Никиты "Раз-Два" Надточия, Сергея "Мольфара" Цисарука, Олега "Аписа" Хоменко, Святослава "Калины" " Паломара.

Издание пишет, что средняя стоимость каждой квартиры, согласно документам, составляет около 20 миллионов гривен или полмиллиона долларов. Общая стоимость купленной недвижимости – около 120 миллионов гривен. По документам, Богдан Кротевич купил еще одну квартиру в Софийской Борщаговке – площадью 65 квадратных метров, указано в статье.

"Вопрос в том — за чей счет они были приобретены? Потому что что-то подсказывает, что вряд ли каждый из них успешный бизнесмен или может позволить на зарплату приобрести такую роскошь. Если средства были предоставлены кем-то из "добрых людей", то, пожалуй, их точно было куда направить справедливее", — говорится в статье "Украинских новостей".

В материале отмечается, что, возможно, деньги, если они были пожертвованы, было бы целесообразнее направить на помощь семьям пленных и погибших героев "Азова", многие из которых не получили ничего и не всегда имеют на что жить, не то что покупать элитное жилье в столице.

"Жилье от государства и благотворителей должны получить все без исключения военнопленные, а не только избранные, хоть они и командиры" – говорится в статье.

В материале "Украинских новостей" опубликован призыв к командиру "Азова" Денису Прокопенко, а также упомянутым его заместителям с просьбой прокомментировать информацию об элитной недвижимости.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал, что Прокопенко прокомментировал убийство бывшего руководителя колонии в Оленовке, где убили "азовцев".



