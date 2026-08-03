СМИ сообщили важные детали о бизнесе депутата Житомирского облсовета Костюшко: почему могут арестовать ее активы

Активы компании "Украинский пищевой альянс ЭКО", объем которых составляет более 250 млн грн, могут быть арестованы в рамках расследования уголовного производства по незаконному занятию более 125 земельных участков в Житомирской области. Компания принадлежит депутату Житомирского облсовета Ирине Костюшко, которая была исключена из одной из фракций за наличие российского паспорта. Арест активов этого бизнеса может поставить под угрозу всю принадлежащую предпринимателю группу компаний "Заря Агрогруп", пишет издание "Украинские новости".

Ирина Костюшко. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, речь идет об уголовном производстве №12025065490000163 в отношении ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО" (41310445). Костюшко грозит арест всего имущества.

"Речь идет о самовольном занятии земельных участков и обвинениях в незаконной обработке 125 земельных участков общей площадью около 180 га. Поскольку нанесенный ущерб достигает почти 2 млн грн, как меры по обеспечению иска потерпевшая сторона пыталась инициировать арест имущества "УХА ЕКО автомобильной и сельскохозяйственной техники, ряд помещений и хозяйственных зданий – то есть весь имущественный комплекс, обеспечивающий компанию с активами более чем на 250 млн грн", – отмечают журналисты.

Издание напоминает, что согласно обнародованным в некоторых интернет-ресурсах сведениям, в агрофирмы депутата Ирины Костюшко инвестировал средства бывший владелец подсанкционной российской компании Росгосстрах Данил Хачатуров.

"Он — фигурант "списка Кремля" — списка наиболее приближенных к Владимиру Путину российских олигархов. Через кипрскую компанию Amagere Holding, которая является формальным бенефициаром ряда агрофирм с орбиты Костюшко, Хачатуров осуществлял инвестиции в недвижимость в Москве и Нижнем Новгороде. директором в ряде подсанкционных в Украине компаний. Кстати, у Ирины Костюшко есть вид на жительство в Великобритании. для вывода денег из нового урожая", – пишет издание.

Авторы добавляют, кроме того, компании Костюшко ранее уже фигурировали в ряде других уголовных производств. В частности, речь идет о схемах "возвращения колхозов из небытия", когда на основании фиктивных документов принимаются решения о "возрождении" расформированных более 20 лет назад коллективных сельскохозяйственных предприятий, и их нераспаиваемая земля переписывается на подконтрольные мошенникам фирмы. Одна из фирм Костюшко — ПОСП "Заря" — по такой схеме 12 лет незаконно пользовалось более 500 га земель, которые должны были быть переданы в запас Коростенского общества.

"На части из этих участков, которые ранее были облесены, компании Костюшко провели незаконную вырубку лесов . Из-за этого они стали фигурантами еще одного уголовного производства по незаконной порубке лесов. "Лысые земли" после вырубки сдали в аренду компании ООО "Фин-Инвест Полесья". Ее новое название "Сильгосплан". фигурировала в уголовном производстве о выводе десятки миллионов долларов на зарубежные счета из банка "Сич", и по данным правоохранительных органов, входила в состав финансово-конвертационного центра. участвовала в схемах теневого вывоза зерна", – говорится в публикации.

Журналисты обращают внимание, что недавно компании Костюшко могли быть причастны к фиктивному предпринимательству и легализации "черного зерна". Речь идет о незаконном экспорте и минимизации уплаты налогов. В частности, фирмы участвуют в передаче земельных участков в фиктивную субаренду для создания видимости производственной деятельности для фирм, продающих агропродукцию за границу "по черным схемам", и требуют для этого легальных документов о якобы "чистом" выращивании продукции. Схема также может способствовать минимизации уплаты налогов и местного бюджета.

По мнению авторов, наличие такого "букета" уголовных производств плохо влияет на кредитную историю и возможность брать новые ссуды в банках на развитие бизнеса или другие потребности для всех компаний Костюшко.

"По этой причине, по определенным данным, существенно нервничает основной инвестор этого бизнеса Данил Хачатуров , который планировал на этом этапе уже начать возвращать вложенные в бизнес депутаты миллионы долларов", — говорится в статье.

Журналисты акцентируют, к тому же, открытым остается вопрос, куда уйдут деньги из выращенного нового урожая.

"Кроме того, постоянный риск наложения ареста на активы существенно сужает количество желающих сотрудничать с "Заря Агрогрупп" – как подрядчиков, так и поставщиков, а главное – арендодателей среди крестьян, поскольку арестованные права аренды фактически "замораживают" деятельность на участках, поэтому рассчитывать даже на минимальные арендные платежи уже не приходится", – говорится в статье.

Журналисты напоминают, компании группы "Заря Агрогруп" возделывают около десяти тысяч гектаров земли в Житомирской области.



