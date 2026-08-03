СМИ сообщили важные детали о бизнесе депутата Житомирского облсовета Костюшко: почему могут арестовать ее активы

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Кравцев Сергей
Активы компании "Украинский пищевой альянс ЭКО", объем которых составляет более 250 млн грн, могут быть арестованы в рамках расследования уголовного производства по незаконному занятию более 125 земельных участков в Житомирской области. Компания принадлежит депутату Житомирского облсовета Ирине Костюшко, которая была исключена из одной из фракций за наличие российского паспорта. Арест активов этого бизнеса может поставить под угрозу всю принадлежащую предпринимателю группу компаний "Заря Агрогруп", пишет издание "Украинские новости".
Ирина Костюшко. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отмечают, речь идет об уголовном производстве №12025065490000163 в отношении ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО" (41310445). Костюшко грозит арест всего имущества.
Издание напоминает, что согласно обнародованным в некоторых интернет-ресурсах сведениям, в агрофирмы депутата Ирины Костюшко инвестировал средства бывший владелец подсанкционной российской компании Росгосстрах Данил Хачатуров.
Авторы добавляют, кроме того, компании Костюшко ранее уже фигурировали в ряде других уголовных производств. В частности, речь идет о схемах "возвращения колхозов из небытия", когда на основании фиктивных документов принимаются решения о "возрождении" расформированных более 20 лет назад коллективных сельскохозяйственных предприятий, и их нераспаиваемая земля переписывается на подконтрольные мошенникам фирмы. Одна из фирм Костюшко — ПОСП "Заря" — по такой схеме 12 лет незаконно пользовалось более 500 га земель, которые должны были быть переданы в запас Коростенского общества.
Журналисты обращают внимание, что недавно компании Костюшко могли быть причастны к фиктивному предпринимательству и легализации "черного зерна". Речь идет о незаконном экспорте и минимизации уплаты налогов. В частности, фирмы участвуют в передаче земельных участков в фиктивную субаренду для создания видимости производственной деятельности для фирм, продающих агропродукцию за границу "по черным схемам", и требуют для этого легальных документов о якобы "чистом" выращивании продукции. Схема также может способствовать минимизации уплаты налогов и местного бюджета.
По мнению авторов, наличие такого "букета" уголовных производств плохо влияет на кредитную историю и возможность брать новые ссуды в банках на развитие бизнеса или другие потребности для всех компаний Костюшко.
Журналисты акцентируют, к тому же, открытым остается вопрос, куда уйдут деньги из выращенного нового урожая.
Журналисты напоминают, компании группы "Заря Агрогруп" возделывают около десяти тысяч гектаров земли в Житомирской области.