СМИ сообщили о включении в сделку по обмену заключенными известного российского оппозиционера

Москва освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), осужденного в России за госизмену. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Российский оппозиционер Кара-Мурза. Фото: из открытых источников

Агентство подтверждает, что Кара-Мурзу включили в сделку по обмену заключенными. Информации об условиях сделки не приводит.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последние дни западные СМИ сообщали о том, что между Россией, Беларусью, США, Германией готовится масштабный обмен пленными. Его уже даже называют самым большим со времен холодной войны. При этом росСМИ сообщили, что РФ в рамках этого обмена может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов. Отмечается, что в список на обмен входят люди, связанные с погибшим Алексеем Навальным, россияне, которые были осужденные за критику войны в Украине, а также граждане США.

Известно, что в числе заключенных, которых готовили на обмен находятся политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. По некоторым данным, будет также освобожден журналист Иван Сафронов, правозащитник Олег Орлов, Даниил Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами, и бывший морской пехотинец США Пол Вилан.

Как сообщило агентсво Reuters, могут обменять гражданина Германии и России Кевина Лика, который получил срок за государственную измену, оппозиционных активисток Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву и антивоенного художника Сашу Скочиленко.

Кроме того, Беларусь может передать Германии Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. При этом известно, что буквально два дня назад глава Беларуси Александр Лукашенко помиловал его.



