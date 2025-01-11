Как сообщают "Украинские новости", детектив НАБУ Тимур Аршавин, который по данным румынских пабликов незаконно пересек границу Украины с Румынией вне официальных пунктов пропуска еще в октябре 2024 года, и до сих пор не вернулся в Украину, оказался причастен к скандальному делу ПриватБанка.

Тимур Аршавин

Как говорится в публикации, такую информацию журналистам предоставили собственные источники в НАБУ. Эти источники высказали предположение, что побег Аршавина может быть связан с тем, что дело ПриватБанка начало разваливаться в судебных инстанциях, поэтому участники фальсификации дела, по которому Игоря Коломойского уже полтора года держат в СИЗО, предпочитают бежать за границу до того, как все окончательно развалится и их назначат "козлами-отпущениями".

"Сейчас в бюро большой шорох, поскольку есть серьезные опасения, что Аршавин ради обеспечения личной безопасности планирует рассказать подробности фальсификации по делу ПриватБанка и назвать имена тех, кто давал указания, а там много интересного", — говорится в статье "Украинских новостей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские мужчины из-за боязни мобилизации или по другим причинам пытаются незаконно пересечь границу с соседними странами. Такими "путями", по данным СМИ, пользуются как рядовые граждане, так и чиновники. Еще одним "беглецом" может быть детектив Национального антикоррупционного бюро Тимур Аршавин. Он, вероятно, сбежал из Украины в Румынию. Отмечается, что Аршавин якобы пересек границу вне официальных пунктов пропуска в октябре 2024 года и с тех пор не возвращался на территорию Украины.



