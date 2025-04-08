СМИ: Руководитель подразделения НАБУ Романюк записал элитные авто и недвижимость на родственников

Как указано в расследовании журналистов сайта "Информатор", у руководителя одного из подразделений НАБУ Михаила Романюка были найдены вип автомобили и недвижимость, которые он записал на родственников. При этом сам детектив недавно по льготной программе приобрел за несколько миллионов гривен новое жилье в элитном ЖК. А его брат, говорится в расследовании, уже 8 лет находится под судом по подозрению во взяточничестве.

Михаил Романюк

"Автомобили. Первоначально был Mercedes-Benz E 220 CDI, принадлежавший теще детектива Натальи Подчинок. В 2022 году Мерседес исчез из декларации, а появилась AUDI A6, принадлежавшая уже его отцу Александру Романюку. Недвижимость. Квартира в Ирпене в Киевской области. Записана на мать – Веру. Еще одно достижение борца с коррупцией в разгар войны – земельный участок в Буче Киевской области площадью 1320 кв. м и недостроенный (якобы) дом 219 кв. м. И дом, и земля записаны тоже на мать, Веру Романюк", – отмечается в расследовании.

Только в декларации за 2024 год, отметило издание, у Михаила Романюка появилась квартира 117,4 кв. м, принадлежащее непосредственно ему. И да, добавляют журналисты, приобретена по льготной госпрограмме.

"Квартира куплена в ипотеку по программе єОселя. Эта программа содержит ограниченный список тех, кто может ею воспользоваться. Между ними, с августа 2023 года, и детективы НАБУ, приравненные таким образом к воинам ВСУ, воюющим с Россией", – подчеркнули авторы расследования.





Они отметили, что одно из самых известных дел, которое вел Михаил Романюк после перехода в НАБУ – Роттердам+.

"Со времени, как Михаил Романюк взялся за дело, Бюро неоднократно обвиняли в затягивании и, в итоге, в "сливе" этого дела. Последнее упоминание о нем датировано 8 ноября прошлого года: ВАКС отказался его закрывать. Чем дольше Романюк держал на паузе историю с "Роттердам+", тем богаче становился", — говорится в материале расследования.

По мнению журналистов, такие вещи возможны только если руководство обо всем знает.

"В этой истории противно все. Судя по полученной информации, руководство НАБУ об этом знает. И одобряет", – отметили они.

Авторы расследования напомнили, что за 8 лет Святошинский райсуд Киева так и не принял решения по обвиняемому брату Михаила Романюку – старшему следователю Киево-Святошинской налоговой инспекции Игорю Романюку.

"По данным ГПУ, этот следователь требовал и получил взятку в размере 20 тысяч долларов от руководителя одной компании. Наиболее вероятным оберегом Романюка от тюрьмы является его брат Михаил Романюк, который все эти годы делал успешную карьеру в Национальном антикорбюро", – отмечает издание.

Кроме того, журналисты сообщили, что Михаил Романюк работал в центральном офисе налоговой милиции до 2016 года.

"По нашим данным, был известен среди коллег незаурядными аппетитами в вымогательстве взяток с предпринимателей. Давление на бизнес налоговиками в те времена хорошо помним. Там он, как говорится, и "сколотил свой стартовый капитал", – подытожило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно правоохранители задержали представителя НАБУ на изготовлении и сбыте наркотиков.



