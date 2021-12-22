СМИ рассказали о главных скандалах в экономике в 2021 году

СМИ назвали главные скандалы в экономике, фото из открытых источников

Смогла ли Украина искоренить главные проблемы в контролирующих органах и какие громкие скандалы потрясли страну в 2021 году, пишет "РБК-Украина".



"Турбулентностью" года издание назвало кадровые ротации в Кабмине. В частности, речь идет о назначении первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины Алексея Любченко.

"Биография чиновника, который строил свою карьеру еще при Николае Азарове, не предвещала ничего хорошего еще в 2020 году, когда его предложили на должность и. о. главы налогового ведомства. Еще до назначения в правительство, Любченко якобы имел отношение к многочисленным схемам в налоговом ведомстве, в частности, к "скруткам" налога на добавленную стоимость, объемы которых оценивались в десятки миллиардов гривень ежегодно. В схеме, по оперативным данным, активно участвовали и ряд других сотрудников налоговых органов, в том числе и и. о. главы ГНС Евгений Олейников, который был заместителем Любченко", — говорится в материале.

Позже Любченко был уволен с последующим проведением обысков по теме скруток. "Скандалом года" в госфинансах, по версии издания, стали "скрутки" НДС. Еще в марте 2020 года масштабы проблемы озвучивал Игорь Уманский. Однако его заменили на Сергея Марченко.

"Их наличие не единожды доказывали журналисты, которые публиковали многочисленные перечни компаний, вовлеченных в скрутки, и временная следственная комиссия Верховной рады, которая занималась злоупотреблениями в налоговых органах. В результате "скрутки" стали причиной увольнения первого вице-премьера Любченко и и.о. главы ГНС Олейникова. Однако о реальных уголовных делах пока ничего не известно. Более того, по данным участников рынка, темпы "скруток" с каждым месяцем только увеличиваются", — говорится в материале.

"Провалом года" журналисты назвали налоговую амнистию, которую инициировал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Несмотря на заявленные десятки миллиардов гривен, которые планировалось задекларировать, и сотни компаний, которые должны были вывести деньги из тени — инициатива не пользуется большой популярностью у граждан. По последним данным Гетманцева, в бюджет за 4 месяца собрали всего 51 млн грн (меньше $2 млн), "амнистировав" чуть больше 1 млрд грн. Количество поданных деклараций не измеряется даже сотнями", — сказано в статье.

Журналисты отмечают, что банки, где граждане должны открывать счета для "отбеленных" средств, не спешат принимать их на депозиты. Ведь для них никто не отменял обязанности проводить финмониторинг — то есть проверку законности происхождения денег, непричастности клиента, например, к финансированию терроризма или незаконной торговле оружием.

"Недобором года" стали пробелы в выполнении планов по борьбе с контрабандой со стороны таможенных органов.

"Показательные увольнения руководителей региональных таможен, санкции СНБО против контрабандистов, новое оборудование для сканирования грузов, повышение зарплат таможенникам – также пока не помогли в уменьшении объемов контрабанды через границу. По данным Гетманцева, минимальный объем "недобора", который показывает таможня в 2021 году, составляет порядка 50 млрд гривен", говорится в тексте.

Причиной, по мнению издания, может быть наличие контролирующих интересантов за пределами фискального ведомства. К примеру, в прошлом году своих людей в ведомство активно продвигал министр финансов Сергей Марченко. По данным журналистов, к давлению на региональные таможни якобы имеет отношение советник главы ОП Николай Беззубенко.

"Примечательно, что сам Беззубенко ранее работал под управлением Сергея Семочко, первого замглавы СБУ, которого журналисты обличили в организации преступных схем на закупках медицинских препаратов. Почему именно кадры из "прошлой колоды" власть ставит во главе коррупционных схем на таможне – вопрос скорее риторический", — сказано в статье.

Журналисты отмечают, что у экономической коррупции есть вполне осязаемая цена: это средства налогоплательщиков, которые не попали в бюджет.





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