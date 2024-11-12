СМИ: Порошенко пиарится на ВСУ, в то время как его соратники требуют взятки с парализованных военных

Депутатку партии Петра Порошенко и руководительницу МСЭК несколько дней назад задержали на вымогательстве взятки с военного, сообщают "Українські новини".

Петр Порошенко

"В тот самый момент, когда 8 ноября, "Крыголам" позировал при передаче тракторца за деньги украинцев, его соратницу по Евросолидарности, руководительницу МСЭК упаковывали за вымогательство 2000 долларов с военного, у которого парализована половина тела", — говорится в материале "Українських новин"".

В статье отмечается, что именно во времена президентства Порошенко "был дан старт" с фейковыми инвалидностями прокуроров, скандалами с руководителями МСЭК, таможенниками и другими госслужащими.

"Именно Порошенко фактически выстроил эту систему, последствия которой мы видим и сегодня. Обратите внимание! Ряд руководителей МСЭК сегодня – депутаты от "Евросолидарности". Ряд прокуроров, которые выписали себе инвалидность, назначены во времена реформы прокуратуры времен Порошенко-Луценко. Таможенники, которых хватают на взятках, оказываются депутатами местных советов от партии "сывочолого". Чего только стоит депутат из "Евросолидарности" Светлана Баранская, которую недавно схватили во время сделок на таможне. Вес этого коррупционного скандала был уже 1,5 млн долларов", — пишут "Українські новини".

При этом издание подчеркивает, что цинизм ситуации добавляет то, что боец, у которого требовали взятку, был ранен в Часовом Яре, и защищал он там всех украинцев от вторжения россиян, в том числе Порошенко и его соратников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее от Порошенко требовали отреагировать на задержание депутата Хмельницкого городского совета от "Европейской солидарности" Светланы Баранской, у которой Государственное бюро расследований нашло 1,5 млн. долларов незадекларированные наличные и объекты недвижимости.



