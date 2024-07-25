СМИ: Порошенко и Гладковский станут соседями по виллам в Испании

Народный депутат Петр Порошенко может помочь следствию найти своего партнера по бизнесу и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, разыскиваемого за хищение оборонки на десятки миллионов во время президентства лидера "Европейской солидарности". Об этом пишут "Украинские новости".

Порошенко и Гладковский. Фото: из открытых источников

Как сообщает СМИ, журналисты обнаружили информацию о том, что сын Гладковского (бизнес-партнера Порошенко) строит в Испании виллу площадью 4500м2, которая находится в 15 минутах от виллы самого Порошенко.

"Порошенко жалуется, что власти не выпускают его за границу. Его следует выпустить при условии, что он вернется вместе со своим компаньоном, разыскиваемым за злоупотребление на закупках для армии, старшим Гладковским", — говорится в материале.

По словам журналистов, Гладковский-младший строит новую виллу в элитном поселении La Zagaleta в Испании.

"Строительство осуществляется рядом с виллой самого Петра Алексеевича, буквально в 15 минутах. Вот что значит настоящая, закаленная годами дружба – ни подозрения в хищениях оборонки, ни розыск не помешали. Площадь застройки – почти 4,5 тысячи квадратных метров, то есть почти полгектара, стоимость виллы вместе с землей достигает более 7 млн евро – почти столько, сколько и вилла Порошенко, которую он почему-то забывает отметить в декларации", — отмечают авторы материала.

Журналисты предполагают, что средства, на которые построена вилла, могут быть заработаны не совсем честным путем.

"Откуда деньги – понятно. "Заработанные" на оборонке руками, которые при всех угрозах так и не отрубил Петр Алексеевич. В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд объявил Гладковского-старшего в розыск, Порошенко до сих пор подозреваемый в государственной измене, что, впрочем, как мы видим, никоим образом не влияет на стиль их жизни", — пишут "Українські новини".

По словам журналистов, факт соседства Порошенко с Гладковским в Испании можно использовать, чтобы вернуть Гладковского-старшего в Украину.

"Возникла идея, как одновременно удовлетворить потребности Порошенко и помочь следствию. Вы постоянно слышите нытье ледокола, которое не выпускают за границу. Это, наверное, обидно, учитывая, что в Малаге простаивает роскошная вилла. Выпустите его на виллу при единственном условии — что вернется он вместе с Гладковским. За такой подвиг ему даже награду можно дать, назвав ее "За взятие Свинарчука" или "За испанский стыд", – резюмировали в материале.

Как сообщалось ранее, объявленный НАБУ в розыск бизнес-партнер Петра Порошенко и бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский может свидетельствовать против Порошенко для уменьшения срока заключения.



