СМИ: подполковник ГУР МО Виктор Торкотюк с позывным "Титан" заставил российский криминалитет отступить
СМИ: подполковник ГУР МО Виктор Торкотюк с позывным "Титан" заставил российский криминалитет отступить

Российский криминалитет даже не решился вступать в противостояние с подполковник ГУР МО Виктором Торкотюком

6 сентября 2025, 19:00 comments1525
Недавно появившиеся в сети кадры на первый взгляд напоминают сцены из кинофильма – колонны бронированных авто, вооруженная охрана, напряженная атмосфера. Журналистское расследование и данные правоохранителей открыли другую правду. Об этом пишут "Українські новини".

СМИ: подполковник ГУР МО Виктор Торкотюк с позывным "Титан" заставил российский криминалитет отступить

Подполковник ГУР МО Виктор Торкотюк с позывным "Титан"

Оказалось, что на видео замечен подполковник Главного управления разведки Минобороны Украины Виктор Тороктюк с позывным "Титан". Он прибыл не для переговоров, а для того, чтобы дать отпор пророссийским криминальным авторитетам кавказского происхождения, годами пытавшихся сохранять влияние в Украине и Европе.

В течение часа офицер собрал более трехсот своих бойцов. Эта сила оказалась настолько убедительной, что российский криминалитет даже не отважился вступать в противостояние. Встреча, которая могла стать громким конфликтом, закончилась без потасовки: все разошлись, а пророссийские "авторитеты" показали слабость, утверждают авторы видео.

В криминальном мире это говорит об одном – потеря влияния и авторитета. Для Украины это означает шаг к очищению от пророссийских группировок, которые еще недавно чувствовали себя безнаказанными и глубоко засели в Украине и действуют даже во время полномасштабного вторжения.

Очевидно одно: подполковник ГУР Виктор Тороктюк действует решительно и бескомпромиссно в интересах Украины. В то время, когда дипломатия бессильна против преступного мира, он показывает силу государства, которое не позволит российскому влиянию прорастать на нашей земле", – говорится в публикации.

"Тороктюк – настоящий патриот, выбивающий пророссийскую криминальную элиту из Украины. Его пример доказывает: мы больше не живем в 90-е. Украина имеет своих героев и способна защищать свой суверенитет на всех фронтах – от поля боя до теневых группировок", – отмечают авторы материала.

Читайте на портале "Комментарии" — в какую область пытаются прорваться россияне: ГУР показало эффективные кадры их уничтожения.





Источник: https://ukranews.com/ua/news/1104012-pidpolkovnyk-gur-mo-viktor-torkotyuk-za-pozyvnym-tytan-zmusyv-rosijskyj-kryminalitet-vidstupyty
