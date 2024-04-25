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СМИ объяснили, какой сценарий войны в Украине приведет к расколу Европы

В случае переизбрания Трампа самой взрывоопасной темой для европейцев в целом станет Украина

сегодня, 09:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может оказаться мощным фактором раскола Европы, ведь представитель Республиканской партии занял неоднозначную позицию по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

СМИ объяснили, какой сценарий войны в Украине приведет к расколу Европы

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым европейским лидером, который приветствовал Дональда Трампа в качестве кандидата. Позже еще два политика пересекли Атлантику, чтобы встретиться с Трампом – Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, и президент Польши Анджей Дуда.

"Подход британца был четко сформулирован – выступать за выделение помощи Украине в Конгрессе – и он проинформировал об этом Белый дом. Мнение поляка, напротив, было более двусмысленным. Дуда не скрывал своей симпатии к Трампу, когда последний занимал Овальный кабинет. Он даже предложил ему создать американскую базу в Польше, которую он бы назвал "Форт Трамп", — говорится в публикации.

Отмечается, что о следующем европейском посетителе еще не объявлено, но реальный трансатлантический трафик, за которым стоит следить, обязательно усилится, если Трамп будет избран 5 ноября. Гипотеза, которая вызвала панику в некоторых посольствах с тех пор, как стала возможной, может оказаться мощным фактором раскола Европы. 

"У Орбана, скорее всего, уже есть билет на церемонию инаугурации в кармане, но другие, возможно, захотят соблюсти небольшую задержку в плане приличия. Что касается канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, у каждого из них будут разные проблемы", – говорится в материале.

Указывается, что в случае переизбрания Трампа самой взрывоопасной темой для европейцев в целом станет Украина.

"Поскольку Трамп хвастался, что способен решить вопрос "за 24 часа", трудно представить, как в нынешних условиях конфликта такое "решение" может быть выгодным для Киева. Тем не менее, некоторые европейские страны, особенно на севере и востоке, а теперь и Франция, считают, что безопасность Европы зависит от поражения России в Украине", — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что среди возможных сценариев худший, — это переговоры, и Европу может ожидать раскол, если этот сценарий будет реализован.

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Источник: https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2024/04/24/a-trump-victory-may-prove-to-be-a-powerful-factor-in-dividing-europe_6669350_23.html
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