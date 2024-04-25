СМИ объяснили, какой сценарий войны в Украине приведет к расколу Европы

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может оказаться мощным фактором раскола Европы, ведь представитель Республиканской партии занял неоднозначную позицию по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым европейским лидером, который приветствовал Дональда Трампа в качестве кандидата. Позже еще два политика пересекли Атлантику, чтобы встретиться с Трампом – Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, и президент Польши Анджей Дуда.

"Подход британца был четко сформулирован – выступать за выделение помощи Украине в Конгрессе – и он проинформировал об этом Белый дом. Мнение поляка, напротив, было более двусмысленным. Дуда не скрывал своей симпатии к Трампу, когда последний занимал Овальный кабинет. Он даже предложил ему создать американскую базу в Польше, которую он бы назвал "Форт Трамп", — говорится в публикации.

Отмечается, что о следующем европейском посетителе еще не объявлено, но реальный трансатлантический трафик, за которым стоит следить, обязательно усилится, если Трамп будет избран 5 ноября. Гипотеза, которая вызвала панику в некоторых посольствах с тех пор, как стала возможной, может оказаться мощным фактором раскола Европы.

"У Орбана, скорее всего, уже есть билет на церемонию инаугурации в кармане, но другие, возможно, захотят соблюсти небольшую задержку в плане приличия. Что касается канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, у каждого из них будут разные проблемы", – говорится в материале.

Указывается, что в случае переизбрания Трампа самой взрывоопасной темой для европейцев в целом станет Украина.

"Поскольку Трамп хвастался, что способен решить вопрос "за 24 часа", трудно представить, как в нынешних условиях конфликта такое "решение" может быть выгодным для Киева. Тем не менее, некоторые европейские страны, особенно на севере и востоке, а теперь и Франция, считают, что безопасность Европы зависит от поражения России в Украине", — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что среди возможных сценариев худший, — это переговоры, и Европу может ожидать раскол, если этот сценарий будет реализован.

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