СМИ объяснили, какой сценарий войны в Украине приведет к расколу Европы

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Кравцев Сергей
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может оказаться мощным фактором раскола Европы, ведь представитель Республиканской партии занял неоднозначную позицию по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Издание обращает внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым европейским лидером, который приветствовал Дональда Трампа в качестве кандидата. Позже еще два политика пересекли Атлантику, чтобы встретиться с Трампом – Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, и президент Польши Анджей Дуда.
Отмечается, что о следующем европейском посетителе еще не объявлено, но реальный трансатлантический трафик, за которым стоит следить, обязательно усилится, если Трамп будет избран 5 ноября. Гипотеза, которая вызвала панику в некоторых посольствах с тех пор, как стала возможной, может оказаться мощным фактором раскола Европы.
Указывается, что в случае переизбрания Трампа самой взрывоопасной темой для европейцев в целом станет Украина.
Журналисты отмечают, что среди возможных сценариев худший, — это переговоры, и Европу может ожидать раскол, если этот сценарий будет реализован.
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