СМИ обнародовали доказательства "фиктивной" брони журналиста-расследователя Опанасенко

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Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Украинские новости", журналисты нашли подтверждение информации, что бронирование от армии журналиста-расследователя Максима Опанасенко в ООО "Евро Таннелс" является фиктивным, а трудоустройство – формальным для получения брони.
Максим Опанасенко
В частности, в распоряжении СМИ оказалось сообщение этой компании о бронировании Опанасенко, предоставленное ему как менеджеру связей с общественностью, начиная с 14 июня 2024 года.
Также, как пишет издание, журналист в течение двух лет полномасштабной войны якобы не обновлял свои данные в ТЦК.
По информации журналистов, владельцем Евро Таннелс является бывший работник налоговой службы Борис Загальский. А сама ООО специализируется на продаже дронов для государственных структур. Активы компании за последний год выросли до 83 млн грн, а чистая прибыль, заработанная на государственных контрактах в 2023 году, достигла 35 млн грн.
Пока никаких комментариев от самого Опанасенко не было.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что журналист-расследователь Опанасенко, вероятно, скрывается от армии.
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