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СМИ обнародовали доказательства "фиктивной" брони журналиста-расследователя Опанасенко

По данным журналистов, Опасенко устроился в ООО "Евро Таннелс", чтобы получить бронь от мобилизации

5 декабря 2024, 12:47
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Ткачик Олеся

Как сообщает издание "Украинские новости", журналисты нашли подтверждение информации, что бронирование от армии журналиста-расследователя Максима Опанасенко в ООО "Евро Таннелс" является фиктивным, а трудоустройство – формальным для получения брони.

СМИ обнародовали доказательства "фиктивной" брони журналиста-расследователя Опанасенко

Максим Опанасенко

СМИ обнародовали доказательства ”фиктивной” брони журналиста-расследователя Опанасенко - фото 2

В частности, в распоряжении СМИ оказалось сообщение этой компании о бронировании Опанасенко, предоставленное ему как менеджеру связей с общественностью, начиная с 14 июня 2024 года.

"Фактически Опанасенко не работает в этом ООО, а числится там фиктивно, чтобы получить бронирование. Опрошенные сотрудники компании сообщили, что ни разу не встречали Афанасенко в своем офисе по улице Предславинской в Киеве", — говорится в статье "Украинских новостей".

Также, как пишет издание, журналист в течение двух лет полномасштабной войны якобы не обновлял свои данные в ТЦК.

"Сделал это только в мае 2024 года, после вступления в силу закона об уголовной ответственности за необновление данных. Именно тогда Афанасенко впервые поставили на военный учет, присвоив звание "солдат", — говорится в статье.

По информации журналистов, владельцем Евро Таннелс является бывший работник налоговой службы Борис Загальский. А сама ООО специализируется на продаже дронов для государственных структур. Активы компании за последний год выросли до 83 млн грн, а чистая прибыль, заработанная на государственных контрактах в 2023 году, достигла 35 млн грн.

Пока никаких комментариев от самого Опанасенко не было.

"Также СМИ установили, что официальные доходы его семьи значительно меньше, чем имущество, которым она владеет. Так, сам журналист является владельцем квартиры в Киеве и двух машин . Его родители владеют автомобилем, домом в Киевской области, земельными участками площадью 2,3 и 0,43 га и еще одним небольшим земельным участком в Ирпене. А родители жены имеют в собственности: квартиру в Киеве, дом и 2 земельных участка в Киевской области, а также машину", — пишут "Украинские новости".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что журналист-расследователь Опанасенко, вероятно, скрывается от армии.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1051181-zmi-oprylyudnyly-dokazy-fiktyvnoyi-broni-zhurnalista-rozsliduvacha-opanasenka
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