СМИ обнародовали активы, которыми владеют семья и окружение эксгенпрокурора Луценко

Как сообщает УНИАН, журналисты выявили признаки незаконного обогащения у бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, проанализировав имущество и активы, которыми владеют его семья и близкое окружение.

Юрий Луценко

"У Юрия Луценко нет в собственности ни недвижимости, ни транспортных средств. Однако многие активы зарегистрированы на его семью и подставных лиц", — указывает издание, подчеркивая, что у отдельных лиц нет официальных доходов, чтобы приобрести такие активы.

В частности, по информации журналистов, ряд жилой и коммерческой недвижимости зарегистрирован на членов семьи Луценко – жену, тестя, невестку и сына.

В материале УНИАН говорится, что эксгенпрокурор фактически пользуется домом площадью более 850 кв. метров в селе Стоянка на Киевщине, который принадлежит его тестю, и квартирой более 180 кв. метров на Печерске в Киеве, оформленной на жену.

Также семье принадлежат квартира площадью более 180 кв. метров и два паркоместа на Соломенке, несколько нежилых помещений в центре столицы, дом в городе Дубно Ровенской области, автомобили Mercedes-Benz GLS350, Toyota Land Cruiser 200, BMW X5 и Jeep Grand Cherokee.

Кроме того, по данным СМИ, еще часть активов зарегистрирована на номинальных и подставных собственников, близких к семье Луценко. В частности, на Светлану Рыженко, которая вместе с супругой эксгенпрокурора работала в Антимонопольном комитете, на бизнесмена Глеба Загория и подконтрольное ему ООО "Муррай", а также на брата невестки Сергея Волохина.

"На них в разное время было зарегистрировано: 8 квартир и 2 нежилых помещения в центре Киева и квартира в Ялте", — сказано в статье.

Также, отмечают журналисты, на предприятиях, к которым якобы относится семья Луценко, зарегистрированы админздания и нежилые помещения в Киеве суммарной площадью почти 5 тыс. человек. кв. метров, центр отдыха гостиничного типа с землей под Киевом и около десятка автомобилей.

"По результатам журналистского расследования, СМИ планируют направить запросы по выявленным признакам незаконного обогащения в правоохранительные органы", — отмечает УНИАН.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Луценко близок к экспрезиденту Петру Порошенко, сын которого якобы находится в розыске за уклонение от воинского долга.



