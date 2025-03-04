logo

BTC/USD

88170.52

ETH/USD

2175.04

LTC/USD

102.03

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СМИ о задержании представителя НАБУ на сбыте амфетамина: Бюро нужно перезагрузить
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ о задержании представителя НАБУ на сбыте амфетамина: Бюро нужно перезагрузить

НАБУ компрометирует борьбу с коррупцией, ведь попадает в скандалы, на этот раз якобы вокруг сбыта своим сотрудником наркотиков

4 марта 2025, 14:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как сообщает издание "Украинские новости", недавно правоохранители задержали представителя НАБУ на изготовлении и сбыте наркотиков. Как говорится в материале, это может свидетельствовать о том, что Бюро компрометирует борьбу с коррупцией как таковую и нужно его перезагружать.

СМИ о задержании представителя НАБУ на сбыте амфетамина: Бюро нужно перезагрузить

Сотрудник НАБУ попал в скандал вокруг сбыта наркотиков

"Государство ежегодно тратит более 2 млрд. грн. не просто на неэффективную организацию. НАБУ иногда вообще компрометирует борьбу с коррупцией как таковую. И НАБУ нужно перезагружать. Недавно – эдакого НАБУшника поймали на изготовлении и сбыте дешевой наркоты", – сообщают "Украинские новости" со ссылкой на юриста Михаила Шнайдер.

При этом отмечается, что источники предоставили видео общение этого лица с патрульными Нацполами.

"Герой"-обличитель на видео – один из подшефных Бюро Николай Масляк, пойманный на сбыте десятков килограмм низкокачественного синтетического наркотика. Действовал он не один, действовали группой. Работали смело и открыто, потому что руководителем был – разоблачитель НАБУшник. Ежемесячно группа этого так называемого НАБУшника зарабатывала на наркотиках более 50 миллионов гривен. Делились ли с руководством – выясняется", – говорится в статье "Украинских новостей".

В статье говорится, что преступная группа варила и продавала амфетамин, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен.

"Можно ли таких людей вовлекать в работу структуры? Как он проверялся? Почему НАБУ как раз не остановило эту деятельность по наркоторговле? И понесет ли кто-нибудь ответственность? В целом НАБУ менее чем за 10 лет своего существования из флагмана борьбы с коррупцией превратилась в типичный образец постсовковой структуры с соответствующим набором", – говорится в статье.

В материале подчеркивается, что такое развитие событий было бы логичным, если учитывать последние скандалы вокруг НАБУ.

"Что говорить о рядовом обличителе, если элита НАБУ – ее детективы, бегут из Украины в другое государство вместе с гостайной; если детективы перед увольнением сливают публично все внутреннее расписание; если за 10 лет существования общество не слышало ни одного отчета руководителей Бюро перед парламентом, которому они должны отчитываться", – подчеркивается в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ливнем секретной внутренней информации НАБУ его бывший детектив Андрей Денисюк разоблачил глубокий кризис, который властвует сегодня в Бюро и ставит под сомнение всю антикоррупционную систему государства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1068051-nabu-potribno-negajno-perezavantazhyty-ekspert-prokomentuvav-zatrymannya-predstavnyka-byuro-na
Теги:

Новости

Все новости