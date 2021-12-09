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СМИ назвали топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года

На первом месте рейтинга оказался глава Офиса президента Андрей Ермак, а замкнул пятерку - лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук

сегодня, 17:30
Автор:

Станислав Молчанов
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Всеукраинская газета "Вести" назвала Топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года. В первой пятерке — глава Офиса президента Андрей Ермак, сам президент Владимир Зеленский, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Замыкает первую пятерку лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, передает 112.ua. 

СМИ назвали топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года

СМИ назвали Топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года - коллаж "Вести"

В первую десятку вошли также экс-спикер Дмитрий Разумков, санкции, которые были введены СНБО в отношении лидера оппозиции, его окружения, а также ряда других бизнесменов, и другие представители команды Зеленского — премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель Ермака Кирилл Тимошенко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

СМИ назвали топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года - фото 2

Замыкают сотню рейтинга певец Олег Винник, мэр Львова Андрей Садовой и замглавы ОП Ростислав Шурма. 

Примечательно, что авторы рейтинга на первое место поставили не Владимира Зеленского, а главу его офиса — Андрея Ермака. В превью составители отмечают, что в прошлом году Ермак был на четвертом месте рейтинга, однако его растущее влияние на ряд государственных процессов, могли сделать главу Офиса президента самой влиятельной фигурой года.

Что касается Зеленского, который находится на втором месте рейтинга, то здесь авторы отмечают, что влияние президента в текущем году выросло, однако у главы государства якобы получилось настроить против себя людей совершенно разных социальных слоев, начиная с простых украинцев, заканчивая "пулом олигархов".

В отношении олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, журналисты пишут, что успех последнего был бы невозможным без конфликта Банковой с Ахметовым. А тот, в свою очередь, "передает приветы" Зеленскому через свои СМИ.

Комментируя пятую позицию, на которой находится Виктор Медведчук, авторы рейтинга отмечают, что сохранение места оппозиционного политика в топ-5 стало возможным благодаря стечению нескольких обстоятельств.

"Первое-продолжение активного участия Медведчука в политике. Острая фаза конфликта с властью в широком смысле, скорее, подчеркивает его роль — лидера партии ОПЗЖ, у которой вторая по размеру фракция в парламенте. Второе — он сохраняет за собой статус полноценного канала связи между Киевом и Москвой. Отношения между странами, отсутствующие сегодня, рано или поздно будут востребованы (причем связь понадобится не только по политическим вопросам, а и, например, в части организации закупок энергоносителей), a освобождение Медведчука от уголовного преследования является одним из условий со стороны РФ для разблокирования диалога. Третье обстоятельство-медийность, которую так и не удалось обрушить, несмотря на закрытие oппозиционных телеканалов. Наконец, Медведчук- единственный, кто пользуется доверием представителей неподконтрольных ОРДЛО в вопросе обмена удерживаемыми главы лицами", — говорится в превью к рейтингу.

В целом, первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Андрей Ермак

2. Владимир Зеленский

3. Игорь Коломойский

4. Ринат Ахметов

5. Виктор Медведчук

6. Санкции

7. Денис Шмыгаль

8. Дмитрий Разумков

9. Кирилл Тимошенко

10. Михаил Федоров.


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Источник: https://112ua.tv/politika/vesti-nazvali-top-100-samyh-vliyatelnyh-ukraincev-2021-goda-600559.html
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