СМИ: многие тендеры на поставку кровоостанавливающих турникетов в Украине прописаны под одну компанию

На сайте Prozorro есть немало тендеров на закупку кровоостанавливающих турникетов, в условиях которых прописано требование к турникету иметь ленту, на которую время наложения жгута можно нанести патроном. То есть нацарапать это время острым концом патрона на случай, если под рукой нет маркера или ручки. Такую ленту имеет только турникет Сечь. Об этом пишет "Bigmir.net".

Тендеры на поставку кровоостанавливающих турникетов. Фото: из открытых источников

Отмечается, что весной 2024 года "Січ" требовала отмены тендера Национальной гвардии Украины на закупку 100 тысяч турникетов. Технические условия, определенные в этом тендере, исключали "Сич" из претендентов на победу. В частности, Нацгвардия требовала, чтобы у турникета был металлический ворот (рычаг, затягивающий жгут вокруг конечности) и фиксирующая клипса с липучкой. Металлический ворот прочный и дает большую возможность адекватно почувствовать силу зажима жгута, потому что не сгибается. А фиксирующая клипса с липучкой предотвращает ослабление жгута. Вместе обе детали дают больший шанс наложить турникет собственноручно.

Журналисты отмечают, что у американского САТ нет металлического ворота, а у "Сич" нет фиксирующей застежки с липучкой. То есть, технически условиям тендера удовлетворял только турникет "Днепр". Он и был намечен победителем тендера. После этого владелец "Сичи" потребовал отмены тендера.