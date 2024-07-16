СМИ: Костин до сих пор игнорирует деятельность нардепа Дмитрука



















Генеральный прокурор Украины Андрей Костин игнорирует деятельность скандального внефракционного нардепа Артема Дмитрука, фигурировавшего в многочисленных скандалах и являющегося известным поборником московского патриархата в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Факты".

Андрей Костин. Фото: из открытых источников

"Долго ли генеральный прокурор будет покрывать Дмитрука? Возможно, нам не нужен такой генеральный прокурор, если общество не видит вообще результатов", — говорится в материале издания.

Авторы материала напомнили, что в октябре 2023 года против Дмитрука было открыто уголовное производство по факту избиения военного, но с тех пор по этому делу нет никаких новостей.

"Дмитрук вместе с Куницким избили военного. Тогда Генеральный прокурор открыл уголовное производство против них. Но прошло уже куча времени, а реакции 0", — отмечают авторы статьи, добавляя при этом, что реакция до сих пор отсутствует.

10 июля Дмитрук сообщил, что принял религиозный сан и "по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела" стал иподиаконом упц московского патриархата.

В апреле 2024 года Bihus.Info нашли доказательства сотрудничества Дмитрука с Сергеем Чертилиным, подозреваемым в пяти преступлениях против Украины. Журналисты обнародовали скриншот переписки, где Чертилин отчитывается после встречи с Дмитруком. По его словам, нардеп готов к полному сотрудничеству и благодарит за юридический анализ закон 8371 о деятельности религиозных организаций.

12 марта 2024 года СБУ нейтрализовала в Киеве преступную организацию так называемого медийного блока упц мп, которая разжигала религиозную рознь. В частности, задержала руководителя — входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы. По данным СМИ, речь шла о Чертилине.

В феврале 2024 года Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры иеродиакона упц мп Павла Музычука, задержанного СБУ по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

Нападение на военнослужащего произошло 5 октября 2023 года в Киеве. Народные избранники Дмитрук и Александр Куницкий напали на прохожего, оказавшегося штурмовиком ВСУ. Дмитрук заявлял, что избил военного, потому что он "человек из мошеннического колл-центра" и якобы пытался украсть телефон у Куницкого.

