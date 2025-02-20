СМИ: Корчинский раскритиковал Бутусова за компрометирование власти в пользу РФ

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Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Украинские новости", общественный деятель и военный Дмитрий Корчинский обвинил журналиста Юрия Бутусова в компрометации украинских властей в пользу объединившихся против Украины интересов США и РФ.
Бутусов и Корчинский
В материале указывается, что украинцы должны отвергнуть требования врагов и не слушать тех, кто им подпевает, прикрываясь якобы патриотизмом.
При этом отмечается, что такие люди опасны и деморализуют общество, но благодаря своим манипуляциям с правдой и "зрадой" получают финансирование.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее известный волонтер Алексей Мочанов подверг критике журналиста Юрия Бутусова за распространение ложных слухов о ситуации на фронте, обвинив его в манипуляциях. Он заявил, что Бутусов ездит себе по фронту, собирает сплетни и слухи, делает строгими и, как всегда, лжет.
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