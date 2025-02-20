Как сообщает издание "Украинские новости", общественный деятель и военный Дмитрий Корчинский обвинил журналиста Юрия Бутусова в компрометации украинских властей в пользу объединившихся против Украины интересов США и РФ.

Бутусов и Корчинский

"Бутусову кажется, что именно Бутусов лучше, чем генеральный штаб, знает ситуацию на фронте; лучше, чем Министерство обороны умеет реформировать ВСУ; лучше, чем президент разбирается в международной политике; лучше, чем антикоррупционные органы умеют бороться с коррупцией; лучше, чем бульдозер умеет копать траншеи… Такие как Бутусов делают это искренне, то есть из чувства личной обиды на то, что власть не выполняет его распоряжения", – говорится в статье "Украинских новостей".

В материале указывается, что украинцы должны отвергнуть требования врагов и не слушать тех, кто им подпевает, прикрываясь якобы патриотизмом.

"Бутусов, как и Путин, как и каждый пропагандист, говорит много правды — 20 процентов. Остальные — либо ложь, либо лживые "интерпретации", – указано в статье "Украинских новостей".

При этом отмечается, что такие люди опасны и деморализуют общество, но благодаря своим манипуляциям с правдой и "зрадой" получают финансирование.

"Все, кто сейчас будет играть на руку Путину и Трампу, — враги, даже если сами себя считают патриотами", — подчеркивается в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее известный волонтер Алексей Мочанов подверг критике журналиста Юрия Бутусова за распространение ложных слухов о ситуации на фронте, обвинив его в манипуляциях. Он заявил, что Бутусов ездит себе по фронту, собирает сплетни и слухи, делает строгими и, как всегда, лжет.



