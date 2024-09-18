СМИ: Документальный фильм "Вплыв" разоблачает неонацистский сговор России, в котором действуют РПЦ и РАЦИРС

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Ткачик Олеся
Документальный фильм "Вплыв" ("The Impact: Groundbreaking Documentary", США, 2024) раскрывает занавес тайны вокруг истинной природы современной российской политики, опирающейся на нацистскую идеологию, говорится в материале "Подробностей".
Фильм "Вплыв"
Журналисты отмечают, что российская православная церковь (РПЦ) и антикультовая организация "РАЦИРС" выступают не просто религиозными институтами – они якобы являются частью сети, продвигающей неонацистские идеи, манипулирующей сознанием миллионов и активно подрывающей демократию в мире.
"Подробности" сообщают, что "РАЦИРС", созданная в 2006 году, является ведущим оружием России для захвата влияния и усиления нацистских нарративов.
Журналисты добавляют, что в фильме подробно показано, как антикультовые организации активно продвигают нацистскую идеологию.
В частности, в материале издания говорится, что РПЦ и "РАЦИРС" оправдывают российскую агрессию против Украины, активно продвигая идею национального превосходства россиян и призывы к войне.
"Подробности" сообщают, что Европейский Союз уже начал расследование деятельности сети антикультовых организаций, которые являются прямым продолжением нацистской идеологии, и идеологический центр которых находится в России. В ЕС начаты судебные процессы и расследования по антикультовой деятельности, что приведет к ответственности причастных лиц, подобно Нюрнбергскому трибуналу, где судили нацистов, отмечают журналисты.
При этом журналисты отмечают, что фильм "Вплыв" – это разоблачительный удар по сердцу российской пропаганды.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВР в августе приняла законопроект "о запрете московской церкви в Украине".
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