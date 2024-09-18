Документальный фильм "Вплыв" ("The Impact: Groundbreaking Documentary", США, 2024) раскрывает занавес тайны вокруг истинной природы современной российской политики, опирающейся на нацистскую идеологию, говорится в материале "Подробностей".

Фильм "Вплыв"

Журналисты отмечают, что российская православная церковь (РПЦ) и антикультовая организация "РАЦИРС" выступают не просто религиозными институтами – они якобы являются частью сети, продвигающей неонацистские идеи, манипулирующей сознанием миллионов и активно подрывающей демократию в мире.

"Подробности" сообщают, что "РАЦИРС", созданная в 2006 году, является ведущим оружием России для захвата влияния и усиления нацистских нарративов.

"Эта организация действует под маской религиозной борьбы с культами, однако на самом деле имеет одну цель – уничтожение демократии. Ее агенты интегрированы во властные структуры и медиа Украины, используя те же методы пропаганды и манипуляций, что и нацисты во время Второй мировой войны", — пишет издание.

Журналисты добавляют, что в фильме подробно показано, как антикультовые организации активно продвигают нацистскую идеологию.

В частности, в материале издания говорится, что РПЦ и "РАЦИРС" оправдывают российскую агрессию против Украины, активно продвигая идею национального превосходства россиян и призывы к войне.

"Они стремятся провоцировать мировой конфликт, грозящий перерасти в третью мировую войну. "РАЦИРС" – это не просто организация, это механизм глобальной дестабилизации, использующий религию как оружие", – говорится в статье.

"Подробности" сообщают, что Европейский Союз уже начал расследование деятельности сети антикультовых организаций, которые являются прямым продолжением нацистской идеологии, и идеологический центр которых находится в России. В ЕС начаты судебные процессы и расследования по антикультовой деятельности, что приведет к ответственности причастных лиц, подобно Нюрнбергскому трибуналу, где судили нацистов, отмечают журналисты.

"Украина ударила по этому злу, приняв решение о запрете церквей, связанных с Россией. Этот шаг – прямой удар по российской нацистской пропагандистской машине, пытающейся уничтожить украинскую государственность изнутри. Президент Зеленский четко заявил: Украина не позволит никаким российским инструментам взрывать демократические институты страны. Запрет российских церквей – это только начало", — говорится в материале издания.

При этом журналисты отмечают, что фильм "Вплыв" – это разоблачительный удар по сердцу российской пропаганды.

"Мир должен объединиться в борьбе против неонацистских идей, которые распространяют РПЦ и "РАЦИРС", прежде чем будет слишком поздно", — пишут "Подробности".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВР в августе приняла законопроект "о запрете московской церкви в Украине".



