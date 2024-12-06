СМИ: человек Андрея Богдана Роман "Джокер" Кравец может попасть в ВР в ближайшее время

Владельцу ТГ канала "Джокер" Роману Кравцу осталось 5 позиций до попадания в Верховную Раду. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Роман "Джокер" Кравец

Издание напоминает, что в августе 2023 года Николай Тарарин был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под № 147. Отмечалось, Тарарин занял место народного депутата от "Слуги народа" вместо Андрея Холодова, полномочия которого были досрочно прекращены 9 августа.

Авторы материала отмечают, что Роман Кравец во время парламентских выборов в 2019 году имел 153-й номер в избирательных списках партии "Слуга народа".

"В списки "Слуги народа" в 2019 году тогда еще 25-летний Роман Кравец попал благодаря тогдашнему главе Офиса Президента Андрею Богдану", – говорится в публикации.

"Богдан именно тогда стал важной частью команды Владимира Зеленского и, в частности, отвечал за наполнение списков партии "Слуга Народа". Из разных источников нам подтвердили: выбирая людей на последние несколько вакантных мест в списке, Андрей Богдан просто листал свою телефонную книгу. Так он остановился среди других на Романе Кравце, которого и пригласил в список 153 номером. В Верховную Раду тот не прошел", — отмечают в расследовании.

Журналисты отмечают, что о дальнейшей тесной связи Богдана и Кравца свидетельствуют данные другого расследования.

Тогда стало известно, что владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец в сентябре встретился в Вене с бывшим подсанкционным бизнесменом Сеяром Куршутовым и бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом в лобби венской гостиницы Ritz.

Роман Кравец рассказал, что тогда в Вене "консультировал Андрея Богдана о продажности журналиста и о влиянии грантовых денег на нарушение журналистских стандартов". Андрей Богдан тоже утверждает, что темой разговора были "продажные журналисты".

"Обсуждали диссертацию на тему: “Персонификации исторической ответственности грантовой журналистики в Украине в 2019-2025 годах; основания и условия такой деятельности приведшие к массовым нарушениям Конституции Украины и Законов Украины, а также ответственность и наказание как способ превентивного влияния на сознание будущих украинских поколений журналистов", – сказал Богдан в комментарии.

В публикации отмечают, что уже в конце сентября Роман Кравец снова уехал в Европу, где сейчас также может находиться и сам Андрей Богдан.



