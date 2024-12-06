СМИ: человек Андрея Богдана Роман "Джокер" Кравец может попасть в ВР в ближайшее время

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Кравцев Сергей
Владельцу ТГ канала "Джокер" Роману Кравцу осталось 5 позиций до попадания в Верховную Раду. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".
Роман "Джокер" Кравец
Издание напоминает, что в августе 2023 года Николай Тарарин был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под № 147. Отмечалось, Тарарин занял место народного депутата от "Слуги народа" вместо Андрея Холодова, полномочия которого были досрочно прекращены 9 августа.
Авторы материала отмечают, что Роман Кравец во время парламентских выборов в 2019 году имел 153-й номер в избирательных списках партии "Слуга народа".
Журналисты отмечают, что о дальнейшей тесной связи Богдана и Кравца свидетельствуют данные другого расследования.
Тогда стало известно, что владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец в сентябре встретился в Вене с бывшим подсанкционным бизнесменом Сеяром Куршутовым и бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом в лобби венской гостиницы Ritz.
Роман Кравец рассказал, что тогда в Вене "консультировал Андрея Богдана о продажности журналиста и о влиянии грантовых денег на нарушение журналистских стандартов". Андрей Богдан тоже утверждает, что темой разговора были "продажные журналисты".
В публикации отмечают, что уже в конце сентября Роман Кравец снова уехал в Европу, где сейчас также может находиться и сам Андрей Богдан.
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