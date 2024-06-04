СМИ: более $1 млрд долгов эксбанкира Лагуна перед государством могли бы пойти на нужды ВСУ

Правительство Украины не использует все возможности для дополнительного финансирования потребностей армии. Например, ущерб, нанесенный деятельностью экс-собственника Дельта банка Николая Лагуна оценивается в $1,2–1,4 млрд., но государство выглядит равнодушным к возможности их изъятия, фактически толеруя попытку избегания расплаты по долгам. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет европейское издание "EUReporter".

Дельта Банк

Издание сравнивает сумму средств, которые можно получить от долгов Лагуна с первой оружейной партией, которая поступит от правительства США в рамках большого пакета помощи.

"Вместо того чтобы взыскать с Лагуна задолженность, суды в Украине планомерно ведут его к личному банкротству – относительно новой процедуры, позволяющей частично или полностью избавиться от долгов физического лица и фактически – в случае Лагуна – переложить их на плечи налогоплательщиков", — говорится в материале.

Издание напоминает о том, что свою бизнес-империю Лагун создал в середине 2000-х, скупая проблемные банки и раздавая потребительские кредиты.

Дальнейшие расследования показали, что Лагун и менеджмент банка еще с 2011 года системно обманывали Нацбанк, создав десятки фиктивных оффшорных компаний для вывода средств. Уставный капитал рос только на бумаге. Международные корсчеты опустели еще в 2013 году – вместо этого в НБУ подавались фальшивые подтверждения наличных денег. Работающие ссуды "схлопывали" с крупными депозитами компаний, в результате чего утрачены права требования по десяткам кредитов в Ипотечном учреждении и Сбербанке, что было впоследствии признано незаконным", — говорится в статье.

Отмечается, что по оценкам Фонда гарантирования вкладов, общий ущерб, нанесенный "Дельтой" и Лагуном из-за выплаты депозитов банку Фондом, невозвращенные кредиты рефинансирования, выведенные залоги, долги перед государственными банками – по состоянию на 2019 год оценивались в 36 млрд грн. (на тот момент около $1,4 млрд.) Соразмерна сумма убытков, которую можно установить по публикациям в СМИ материалов уголовных производств – около $1,2 млрд.

" По данным украинских СМИ, у Лагуна есть целый ряд активных бизнесов как в Украине, так и в неподконтрольном Крыму. Кроме того, согласно данным открытых реестров, Лагун прямо или косвенно связан с целым рядом компаний, которые были в свое время созданы в период с 2004 по 2012 год с участием его и его сестры Антонины – это строительные, девелоперские, финансовые бизнесы. Несмотря на злоупотребления и ущерб, причиненный Лагуном, активизация его дел произошла только на втором году полномасштабного вторжения. Офис Генерального прокурора Украины поддерживает государственное обвинение в трех крупных производствах, которые только в 2023 году были направлены в суд. Они связаны с растратой средств в крупных суммах и уклонении от уплаты налогов. В одном из дел Лагуна наконец-то в октябре 2023 года объявили в розыск – за неявку в суд. Сам фигурант подал заявление о банкротстве и невозможности выплачивать долги на сумму 7,7 млрд грн. и предлагает списать обязательства на сумму около 6 млрд грн", – говорится в материале.

Журналисты добавляют в перечне имущества, которое Лагун предлагает использовать для расчетов с кредиторами – квартиры и земельные участки в Крыму, наделы в Киевской и Черниговской областях, ценные бумаги связанных с Дельта Банком компаний, а также коллекция наручных часов десятков разных марок. Из сообщений СМИ известно, что в 2022 году Лагун устроился на работу и перечисляет свою зарплату в размере 14 тысяч гривен в месяц на погашение долга перед государственным Ощадбанком, который составляет 4,5 миллиарда гривен.

“Если дело о банкротстве будет открыто, то суд должен ввести мораторий на удовлетворение требований всех кредиторов, а также назначить управляющего реструктуризацией долгов. Это будет означать, что возврат более $1,2 млрд долгов, которые сейчас Лагун должен государству Украина, и которые так нужны для обороны и обеспечения финансовой стабильности в условиях постоянной зависимости от внешней финансовой помощи – станет еще более призрачным. И вместо реальных активов государство получит "виртуальные часы", что больше похоже на плевок в лицо, чем реальное решение долгового вопроса", — заключает автор.



