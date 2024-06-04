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СМИ: более $1 млрд долгов эксбанкира Лагуна перед государством могли бы пойти на нужды ВСУ

Журналисты сравнили сумму средств, которые можно получить от долгов Лагуна с первой оружейной партией, которая поступит от правительства США в рамках большого пакета помощи

сегодня, 17:05
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Кравцев Сергей
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Правительство Украины не использует все возможности для дополнительного финансирования потребностей армии. Например, ущерб, нанесенный деятельностью экс-собственника Дельта банка Николая Лагуна оценивается в $1,2–1,4 млрд., но государство выглядит равнодушным к возможности их изъятия, фактически толеруя попытку избегания расплаты по долгам. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет европейское издание "EUReporter".

СМИ: более $1 млрд долгов эксбанкира Лагуна перед государством могли бы пойти на нужды ВСУ

Дельта Банк

Издание сравнивает сумму средств, которые можно получить от долгов Лагуна с первой оружейной партией, которая поступит от правительства США в рамках большого пакета помощи.

"Вместо того чтобы взыскать с Лагуна задолженность, суды в Украине планомерно ведут его к личному банкротству – относительно новой процедуры, позволяющей частично или полностью избавиться от долгов физического лица и фактически – в случае Лагуна – переложить их на плечи налогоплательщиков", — говорится в материале.

Издание напоминает о том, что свою бизнес-империю Лагун создал в середине 2000-х, скупая проблемные банки и раздавая потребительские кредиты.

Дальнейшие расследования показали, что Лагун и менеджмент банка еще с 2011 года системно обманывали Нацбанк, создав десятки фиктивных оффшорных компаний для вывода средств. Уставный капитал рос только на бумаге. Международные корсчеты опустели еще в 2013 году – вместо этого в НБУ подавались фальшивые подтверждения наличных денег. Работающие ссуды "схлопывали" с крупными депозитами компаний, в результате чего утрачены права требования по десяткам кредитов в Ипотечном учреждении и Сбербанке, что было впоследствии признано незаконным", — говорится в статье.

Отмечается, что по оценкам Фонда гарантирования вкладов, общий ущерб, нанесенный "Дельтой" и Лагуном из-за выплаты депозитов банку Фондом, невозвращенные кредиты рефинансирования, выведенные залоги, долги перед государственными банками – по состоянию на 2019 год оценивались в 36 млрд грн. (на тот момент около $1,4 млрд.) Соразмерна сумма убытков, которую можно установить по публикациям в СМИ материалов уголовных производств – около $1,2 млрд.

" По данным украинских СМИ, у Лагуна есть целый ряд активных бизнесов как в Украине, так и в неподконтрольном Крыму. Кроме того, согласно данным открытых реестров, Лагун прямо или косвенно связан с целым рядом компаний, которые были в свое время созданы в период с 2004 по 2012 год с участием его и его сестры Антонины – это строительные, девелоперские, финансовые бизнесы.   Несмотря на злоупотребления и ущерб, причиненный Лагуном, активизация его дел произошла только на втором году полномасштабного вторжения. Офис Генерального прокурора Украины поддерживает государственное обвинение в трех крупных производствах, которые только в 2023 году были направлены в суд. Они связаны с растратой средств в крупных суммах и уклонении от уплаты налогов. В одном из дел Лагуна наконец-то в октябре 2023 года объявили в розыск – за неявку в суд. Сам фигурант подал заявление о банкротстве и невозможности выплачивать долги на сумму 7,7 млрд грн. и предлагает списать обязательства на сумму около 6 млрд грн", – говорится в материале.

Журналисты добавляют в перечне имущества, которое Лагун предлагает использовать для расчетов с кредиторами – квартиры и земельные участки в Крыму, наделы в Киевской и Черниговской областях, ценные бумаги связанных с Дельта Банком компаний, а также коллекция наручных часов десятков разных марок. Из сообщений СМИ известно, что в 2022 году Лагун устроился на работу и перечисляет свою зарплату в размере 14 тысяч гривен в месяц на погашение долга перед государственным Ощадбанком, который составляет 4,5 миллиарда гривен.

“Если дело о банкротстве будет открыто, то суд должен ввести мораторий на удовлетворение требований всех кредиторов, а также назначить управляющего реструктуризацией долгов. Это будет означать, что возврат более $1,2 млрд долгов, которые сейчас Лагун должен государству Украина, и которые так нужны для обороны и обеспечения финансовой стабильности в условиях постоянной зависимости от внешней финансовой помощи – станет еще более призрачным. И вместо реальных активов государство получит "виртуальные часы", что больше похоже на плевок в лицо, чем реальное решение долгового вопроса", — заключает автор.




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Источник: https://www.eureporter.co/world/ukraine/2024/05/30/more-than-1-billion-of-mykola-lahuns-debts-could-be-transferred-to-the-armed-forces-of-ukraine/?_gl=1*3ycg93*_ga*MjA1MzYxMjk2MS4xNzE1MTYwMjEx*_ga_BXS2HELDDH*MTcxNzQ5MDE2OC42LjAuMTcxNzQ5MDE2OC4wLjAuMA..
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