СМИ: Бизнесмен Ермолаев предоставил 83 млн грн помощи на фронт с начала полномасштабного вторжения

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Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Украинские новости", за последние 2,5 года днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев направил на поддержку военных около 83 млн грн. Как отмечают журналисты, об этом говорится в отчете, предоставленном семьей Ермолаевых относительно объемов благотворительной помощи за весь период полномасштабного вторжения 2022-2024 годов.
Помощь от фода Ермолаева
Как указывает издание, больше всего расходов в этом перечне пошло на прямую финансовую помощь подразделениям, закупку дронов и автомобилей. В частности, прямая финансовая помощь составила 18,9 млн. грн., а на дроны для обеспечения разведки, наблюдения за полем боя и координации военных операций ушло — 17 млн. грн. На покупку транспортных средств, которые используются для перевозки личного состава, поставки и эвакуации для фронта, было израсходовано 15 млн грн, плюс 1,6 млн грн на ГСМ и 793 тыс. грн. грн на запчасти к ним. В настоящее время выполнен ремонт автомобилей, специальной техники и другого оборудования, которое используется на фронте на 3,2 млн грн.
Кроме того, как подчеркивают журналисты, на 7,9 млн. грн. приобретены строительные материалы для обустройства укрытий, блиндажей и других оборонных сооружений, а технику для обеспечения работы командных пунктов: ноутбуки, принтеры, связочное оборудование на 1,5 млн. грн. тыс. грн на тепловизоры. Расходы на бесперебойники, аккумуляторы, генераторы и мелкий бытовой инвентарь, используемый для обустройства быта на передовой, составили 6,9 млн грн.
Отдельным направлением выделено обеспечение индивидуальных потребностей военных, включая амуницию, боеприпасы и другие необходимые средства защиты и ведения боя – эта статья помогать составила 7,6 млн. грн. На медицинские препараты и турникеты для военных направлено также 1,5 млн. грн. Переданы продовольственные наборы для обеспечения подразделений продуктами длительного хранения на 768 тыс. грн.
В общей сложности помощь получили следующие бригады: 117 омбр, 118 омбр, 128 бр тро, 23 омбр, 30 омбр, 31 омбр, 1 отбр, 79 оаэмбр, 108 бр тро, 46 оаэмбр, 47 омбр, 3 56 омпбр, 28 омбр, 56 омпбр, 57 омпбр, 33 омбр, 81 оаэмбр, 22 омбр, 59 омбр, 66 военный мобильный госпиталь, Военно-медицинский клинический центр Северного региона (силы ТРО Восток); 12 бригады специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины.
Напомним, в 2012 году супруги Анна и Вадим Ермолаевы основали благотворительный фонд Kiddo. Работа фонда направлена на помощь тяжелобольным детям и их семьям. Однако с новыми вызовами изменяются и направления работы фонда. Так, во время эпидемии COVID-19 значительные усилия и ресурсы были направлены на оснащение больниц Днепра оборудованием для лечения коронавируса, а с полномасштабным вторжением – в помощь фронту и боевым медикам.
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