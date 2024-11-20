СМИ: Бизнес возмущен позицией Шабунина, который критикует законопроект о защите покупателей недвижимости

Как сообщают "Украинские новости", Союз украинских предпринимателей возмущен заявлениями антикоррупционера Виталия Шабунина, раскритиковавшего законопроект, который усиливает права добросовестных покупателей недвижимого имущества. Речь идет о законопроекте №12089, который был инициирован и разработан Советом поддержки бизнеса.

Виталий Шабунин

Издание отмечает, что этот законопроект был разработан для бизнеса и по требованию бизнеса. Журналисты ссылаются на члена совета директоров Союза украинских предпринимателей Александра Конотопского, который утверждает, что строить в Украине должно стать легко, а частная собственность должна быть защищена.

Однако, как отмечают "Украинские новости", Шабунин обвинил авторов проекта в том, что этот документ якобы помогает застройщикам легализовать махинации с государственной землей. По его словам, предложенные положения усложнят государству процедуру изъятия имущества.

"Похоже, по мнению Шабунина, добросовестных приобретателей государственной и коммунальной собственности не может быть по определению", — говорится в материале "Украинских новостей".

При этом в статье отмечается, что Украина исторически испытывает проблемы с частной собственностью, и что один из приемов рейдеров – "начать догонять собственника земли за то, что когда-то 10 лет назад ее как-то не так вывели из государственной собственности".

"Если у человека то, что он честно купил, можно прийти и забрать – он не будет ничего покупать… И как результат – ничего не будет создаваться. Такая страна будет пустыней", – пишет издание.

Именно поэтому Совет по поддержке предпринимательства считает законопроект базовым и важным для инвестиционной привлекательности государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил от украинцев наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров. Согласно результатам опроса, каждый четвертый украинец (25%) считает, что Шабунин использует образ "антикоррупционера" в своих корыстных целях.



