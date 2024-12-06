СМИ: АОЗ отдала миллиарды на закупку вооружения так называемым специмпортерам-посредникам

Как сообщают "Подробности", 45% от общей стоимости контрактов, или 128,6 млрд грн при общем бюджете 284,96 млрд грн, Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" отдало специмпортерам, которые фактически являются посредниками и осуществляют значительную часть собственных закупок также у посредников . Причем с начислением и получением за это соответствующего комиссионного вознаграждения, добавляет издание.

Закупки для армии

Вместе с тем журналисты напомнили, что глава АОЗ Марина Безрукова неоднократно публично заявляла о борьбе с посредниками. Однако, по их информации, на 01 ноября 2024 года АОЗ имела заключенных 258 таких договоров.

"В то же время среди отечественных компаний больше всего контрактов (59) или 23% было заключено с ООО "Украинская бронетехника". В частности, в октябре АОЗ за средства бюджета в этом году заключила контракт с "УБ" на сумму 2,62 млрд грн на поставку 120-мм мин в последующих периодах – в 2025-2026 годах. Хотя данные мины относятся к критической номенклатуре боеприпасов, которые крайне необходимы на поле боя", — говорится в материале "Подробностей".

При этом в статье указано, что по состоянию на середину 2024 года дебиторская задолженность "Украинской бронетехники" перед государством составила более 134 млн. грн., компания получила от АОЗ контрактов на сумму 36,2 млрд. грн.

Кроме того, издание напомнило, что по информации Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры фактическим владельцем и бенефициаром ООО "Украинская бронетехника" является экснардеп Сергей Пашинский.

В статье говорится, что другим монополистом по контрактам с АОЗ стало Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" на сумму 17,3 млрд грн, которое журналист-расследовал Михаил Ткач обвинил в поставке оборонной продукции по завышенным ценам.

"Такая зависимость от фактически двух монополистов внутри страны может угрожать серьезными последствиями на фронте в случае несвоевременного выполнения или срыва заказов для ВСУ", — пишут "Подробности".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о стычках за миллиарды гривен на оружие для ВСУ.



