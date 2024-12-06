СМИ: АОЗ отдала миллиарды на закупку вооружения так называемым специмпортерам-посредникам

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Ткачик Олеся
Как сообщают "Подробности", 45% от общей стоимости контрактов, или 128,6 млрд грн при общем бюджете 284,96 млрд грн, Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" отдало специмпортерам, которые фактически являются посредниками и осуществляют значительную часть собственных закупок также у посредников . Причем с начислением и получением за это соответствующего комиссионного вознаграждения, добавляет издание.
Закупки для армии
Вместе с тем журналисты напомнили, что глава АОЗ Марина Безрукова неоднократно публично заявляла о борьбе с посредниками. Однако, по их информации, на 01 ноября 2024 года АОЗ имела заключенных 258 таких договоров.
При этом в статье указано, что по состоянию на середину 2024 года дебиторская задолженность "Украинской бронетехники" перед государством составила более 134 млн. грн., компания получила от АОЗ контрактов на сумму 36,2 млрд. грн.
Кроме того, издание напомнило, что по информации Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры фактическим владельцем и бенефициаром ООО "Украинская бронетехника" является экснардеп Сергей Пашинский.
В статье говорится, что другим монополистом по контрактам с АОЗ стало Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" на сумму 17,3 млрд грн, которое журналист-расследовал Михаил Ткач обвинил в поставке оборонной продукции по завышенным ценам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о стычках за миллиарды гривен на оружие для ВСУ.
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