СМИ: 70% бизнеса ушли из Харькова, потому что Синегубов и Терехов отказываются предоставлять налоговые льготы

70% местного бизнеса покинули Харьковщину и переехали за границу или в тыловые регионы, где им было предложено выгодные условия работы. Как сообщает портал "Комментарии", такую цифру приводят журналисты издания "Апостроф" в своей статье "Выжить любой ценой: как бизнес в прифронтовом Харькове борется с чиновниками за справедливые налоги".

Бизнес в Харькове. Фото: из открытых источников

Причиной такого оттока предпринимателей, как отмечает издание, решение начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Речь идет о том, что с осени 2022 года, после успешного харьковского контрнаступления, Синегубов сменил так называемый юридический статус области и перевел почти весь регион из "зоны активных боевых действий" в "зону возможных боевых действий". И это, на первый взгляд, бюрократическое решение нагрузило местный бизнес дополнительными налогами, которые они по закону могли не платить. Бизнес в тех областях, которые отнесены к "зоне активных боевых действий", не уплачивают несколько местных налогов: экологический налог, плату за землю и налог на недвижимость.

"Бизнес региона снова был вынужден вернуться к полной налоговой нагрузке. То есть платить столько же налогов, сколько платят в тыловых областях, где угрозы обстрелов меньше, а возможности для развития и покупательная способность населения — больше", — говорится в материале.

В статье также приводят слова нардепа от Харьковщины ("Слуга народа"), члена профильного комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктории Кинзбурской, которая говорит, что уже получила множество обращений и жалоб от бизнеса.

"Харьков находится в 40 километрах от России, а длина украинско-российской государственной границы в пределах территории Харьковской области составляет 315 километров – мы рядом территориально, время прилета ракеты 30-40 секунд. В такой атмосфере у Харькова и Харьковщины есть все шансы стать "серой" зоной "в плане экономики, ведь население как выезжало, так и выезжает, а значит, рынки сбыта товаров и услуг уменьшаются", — отмечает Кинзбургская.

Поэтому, отмечает нардеп, сейчас как раз необходимо любыми способами создавать лучшие экономические условия в регионе. Издание пишет, что такими дополнительными способами для активизации бизнес-активностей должны стать снижение ставки местных налогов и предоставление бизнесу индивидуальных налоговых льгот. Правда, этого сейчас не делают ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни большинство других руководителей общин Харьковской области. Более того, мэрия Харькова обратилась к главе парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниле Гетьманцеву и попросила его вообще не возвращать регион в перечень "зон боевых действий", что могло бы освободить бизнес от части вышеупомянутых местных налогов.

"В декабре прошлого года по этому вопросу в Киеве собиралась рабочая группа, куда вошли вице-премьер – министер по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук, нардеп Кинзбургская, бывший глава Харьковщины, а ныне руководитель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер, представители налоговой службы, Минфину. Группа рекомендовала Харьковской ОВА таки подать регион в список "зон активных боевых действий". Правда, этих призывов глава области Олег Синегубов пока почему-то не услышал", — отмечает "Апостроф".

Издание отмечает, нардеп Кинзбургская не понимает, почему мэрия Харькова и Харьковская областная военная администрация не готовы пойти на помощь бизнесу, как это сделали, в частности, на Сумщине, Львовщине, Ровенщине и Днепропетровщине. Она уверяет, что отказ от уплаты экологического налога, налогов за землю и недвижимость никак не отразится на государственном бюджете. В то же время, потери местных бюджетов будут минимальными – на уровне 5-7%. Такая "жертва" вполне приемлема, чтобы сохранить бизнес в регионе и, как добавляет издание, не дать Харькову и области из-за недальновидной политики власти превратиться в экономическое и социальное гетто, где не будет ни прогрессивного бизнеса, ни рабочих мест.