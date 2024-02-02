СМИ: 70% бизнеса ушли из Харькова, потому что Синегубов и Терехов отказываются предоставлять налоговые льготы

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Кравцев Сергей
70% местного бизнеса покинули Харьковщину и переехали за границу или в тыловые регионы, где им было предложено выгодные условия работы. Как сообщает портал "Комментарии", такую цифру приводят журналисты издания "Апостроф" в своей статье "Выжить любой ценой: как бизнес в прифронтовом Харькове борется с чиновниками за справедливые налоги".
Бизнес в Харькове. Фото: из открытых источников
Причиной такого оттока предпринимателей, как отмечает издание, решение начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Речь идет о том, что с осени 2022 года, после успешного харьковского контрнаступления, Синегубов сменил так называемый юридический статус области и перевел почти весь регион из "зоны активных боевых действий" в "зону возможных боевых действий". И это, на первый взгляд, бюрократическое решение нагрузило местный бизнес дополнительными налогами, которые они по закону могли не платить. Бизнес в тех областях, которые отнесены к "зоне активных боевых действий", не уплачивают несколько местных налогов: экологический налог, плату за землю и налог на недвижимость.
В статье также приводят слова нардепа от Харьковщины ("Слуга народа"), члена профильного комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктории Кинзбурской, которая говорит, что уже получила множество обращений и жалоб от бизнеса.
Поэтому, отмечает нардеп, сейчас как раз необходимо любыми способами создавать лучшие экономические условия в регионе. Издание пишет, что такими дополнительными способами для активизации бизнес-активностей должны стать снижение ставки местных налогов и предоставление бизнесу индивидуальных налоговых льгот. Правда, этого сейчас не делают ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни большинство других руководителей общин Харьковской области. Более того, мэрия Харькова обратилась к главе парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниле Гетьманцеву и попросила его вообще не возвращать регион в перечень "зон боевых действий", что могло бы освободить бизнес от части вышеупомянутых местных налогов.
Издание отмечает, нардеп Кинзбургская не понимает, почему мэрия Харькова и Харьковская областная военная администрация не готовы пойти на помощь бизнесу, как это сделали, в частности, на Сумщине, Львовщине, Ровенщине и Днепропетровщине. Она уверяет, что отказ от уплаты экологического налога, налогов за землю и недвижимость никак не отразится на государственном бюджете. В то же время, потери местных бюджетов будут минимальными – на уровне 5-7%. Такая "жертва" вполне приемлема, чтобы сохранить бизнес в регионе и, как добавляет издание, не дать Харькову и области из-за недальновидной политики власти превратиться в экономическое и социальное гетто, где не будет ни прогрессивного бизнеса, ни рабочих мест.
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