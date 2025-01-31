Смертность в Украине существенно превышает рождаемость: что говорят в Минюсте

В 2024 году в Украине было зарегистрировано 495 090 смертей, что почти в 2,8 раза больше количества рождений — 176 679, согласно отчету Министерства юстиции о регистрации актов гражданского состояния, сообщает "Интерфакс-Украина" 31 января.

Население Украины. Фото: 24 Канал

Рождаемость, смертность и миграция определяют всеобщую демографическую ситуацию. Согласно прогнозам Института демографии, к 2050 году численность населения Украины может сократиться до 25 миллионов человек.

По сравнению с 2023 годом, количество родившихся уменьшилось на 10 708 человек (на 5,7%), в то время как смертность снизилась лишь на 0,2% или на 1150 человек.

Во второй половине года наблюдалось некоторое улучшение: количество рождений возросло на 1,6% до 89024, а смертность уменьшилась на 2,7% до 244118.

Относительно соотношения умерших к рожденным по регионам, самые плохие показатели зафиксированы в Херсонской и Донецкой областях, где этот коэффициент составляет 11 и 8,5 раза соответственно. Значительно выше средних показателей также наблюдаются в Запорожской, Сумской областях — 4,7 раза, Харьковской — 4,5 раза и Черниговской — 4,4 раза.

Лучшие показатели соотношения умерших к рожденным зарегистрированы в Ровенской области (1,6 раза), в Закарпатской и Волынской областях – 1,7 раза, в Киеве – 1,8 раза, в Черновицкой области – 1,9 раза, а во Львовской – 2 раза.

Как уже писали "Комментарии", национальное бюро статистики Молдовы обнаружило, что половина населения говорит несуществующим языком - "молдавским". Это название языка официально было изменено в Конституции страны на румынский в марте 2023 года. Языковые эксперты отмечают, что "молдавский язык" – это искусственный термин, который придумали в Советском Союзе.