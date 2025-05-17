Смертельный удар РФ по автобусу в Сумской области: названа его страшная особенность

Сегодня утром российские войска атаковали дрон-камикадзе гражданский автобус, осуществлявший эвакуацию жителей города Белополье в Сумской области. По предварительным данным, погибли девять мирных жителей, еще семеро получили ранения. Большинство погибших — пожилые женщины, сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека (HRMMU), квалифицировавшая атаку как самую смертоносную за последние недели.

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" Учитывая сообщения о девяти погибших гражданских, это может стать самым кровавым нападением последнего времени. Это очередное трагическое напоминание о том, что мирное население Украины ежедневно терпит жертв " , — заявила глава HRMMU Даниэль Белл.

Представители миссии уточняют количество жертв и собирают дополнительную информацию об обстоятельствах инцидента.

В ООН также отметили: если предоставленные данные подтвердятся, сегодняшний удар станет самой летальной атакой от 24 апреля 2025 года, когда в Киеве погибли по меньшей мере 11 человек, а более 80 получили ранения в результате ракетных обстрелов.

Несмотря на трагедию, аналитики ООН отмечают, что число погибших среди граждан в мае несколько снизилось по сравнению с предыдущим месяцем.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди погибших — целая семья: мать, отец и их дочь. По его словам, удар по автобусу был сознательным преступлением и российские военные не могли не понимать, что целью стал транспорт с гражданскими.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отреагировал на российскую атаку на эвукуационный автобус в Сумской области. Министр подчеркнул, что если российский диктатор Владимир Путин действительно хочет мира, Москва должна немедленно согласиться на полное прекращение огня.