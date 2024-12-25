Смерть в горах: лавина унесла жизни известной спортсменки

Сноуборд и весь зимний спорт переживают большую потерю. 26-летняя швейцарская спортсменка Софи Хедигер погибла из-за лавины на горном курорте Ароза. Трагедия произошла 23 декабря.

Трагедия на курорте Ароза: лавина унесла жизнь Софи Хедигер

Как сообщают СМИ, Софи попала под лавину, катаясь на одном из популярных курортов Швейцарии. Ее семья и близкие попросили не разглашать детали трагедии, поэтому пока обстоятельства происшествия остаются конфиденциальными.

Федерация зимних видов спорта Швейцарии выразила свои соболезнования родным и друзьям Софи. Исполнительный директор организации Вальтер Ройссер назвал это событие "огромной потерей" и отметил, что трагедия омрачила рождественские праздники для всего спортивного сообщества страны.

Софи была талантливой сноубордисткой, которая достигла немалых высот в спорте. Она участвовала в Зимних Олимпийских играх 2022 года, а в прошлом сезоне трижды поднималась на пьедестал Кубка мира. Ее достижения были важными для развития швейцарского сноубординга.

После ее гибели многочисленные фанаты и коллеги выразили слова соболезнования в социальных сетях. Для многих она была примером силы, целеустремленности и любви к своему спорту.

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