Смерть мальчика после удаления зубов: почему подозреваемый врач быстро мобилизовалась в ВСУ

Львовская анестезиологиня Ирина Пода, которой сообщили о подозрении в смерти 5-летнего Велеса Пашника во время лечения зубов, уже оказалась в ВСУ. Куда она сама и мобилизовалась.

Лечение зубов. Фото: из открытых источников

По информации отца умершего мальчика Виктора Пашника, Ирина Пода мобилизовалась через рекрутинговый центр.

"Конечно, это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности", — рассказал Виктор Пашник.

Защитники подозреваемой хотят приостановить рассмотрение дела. Соответствующее ходатайство адвокатов врача рассмотрит суд, который и решит, как быть дальше.

Если же читать действующее законодательство, то говорится, что мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу. Пока врач находится на службе, срок давности истекает.

Стоит напомнить, что в январе 2024 года во Львове умер 5-летний Велес Пашник. Во время операции по удалению молочных зубов под общим наркозом в частной клинике у него остановилось сердце.

Более месяца медики боролись за жизнь мальчика, находившегося в детской реанимации в глубокой коме. Однако с течением времени врачи констатировали смерть мозга – спасти жизнь ребенка не удалось.

Следствию уже удалось установить, что врач-анестезиологиня не имела должного образования, квалификации для работы с детьми и необходимого опыта.

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По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок скончался.



