Сменится не одно поколение: когда украинцы получат компенсацию за уничтоженное жилье

В законопроекте о государственном бюджете на 2025 год, который подан на второе чтение, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы єВідновлення, сообщила нардеп, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Уничтоженное жилье

"Да, это меньше, чем я предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы", — подчеркнула политик.

По ее информации, из предусмотренных в бюджете средств, 3 млрд гривен пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье. Кроме того, 1 млрд гривен будут выделены на компенсации за поврежденное имущество.

При этом, как сообщила Шуляк, всего со времени старта программы єВідновлення, а это май 2023 года, украинцам выплатили компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн. В частности, 7 млрд. гривен было направлено на компенсации за поврежденное жилье. Также, добавила нардеп, 8,9 млрд. гривен составляли использованные жилищные сертификаты.

Как отметила Шуляк, относительно реальной картина убытков, то по данным Всемирного банка, прямой ущерб, нанесенный Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составил 152 млрд долларов. Это, по ее информации, включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убыткам, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен.

"При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Что если наполнять озеро чайной ложкой", — отметила Шуляк.

По ее словам, хорошо, что правительство таки нашло возможность финансирования єВідновлення в 2025-м. Впрочем, добавила политик, такой темп финансирования — это не выход для разрешения ситуации с выплатами, не говоря уже об их расширении на ВТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как получить компенсацию за уничтоженное жилье через "Дію".



