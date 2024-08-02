Слуга режима Нетребко возвращается на европейскую сцену: реакция Ермака

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Ткачик Олеся
Глава Офиса президента Андрей Ермак обратил внимание на то, что российское сопрано Анна Нетребко вернется на сцену Римской оперы.
Анна Нетребко
Он напомнил, что речь идет о той культурной деятельнице, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах диктатора Владимира Путина, в 2014 приезжала в Донецк и держала флаг так называемой "Новороссии".
То есть, подчеркивает Ермак, Нетребко была "слугой режима", и теперь вдруг она возвращается на сцену Европы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале вокруг Нетребко, который произошел в Германии в прошлом году. В частности, из-за запланированного выступления россиянки Нетребко все украинские артисты отменили свои выступления на Международном майском фестивале в Висбадене. Организаторы не хотят менять планы и покидают российскую певицу. Директор фестиваля Уве Эрик Лауфенберг назвал отмену украинского выступления "нравственной истерией" и обвинил в этом украинских политиков, якобы заставивших музыкантов отменить свой визит на фестиваль. При этом дирижер Николай Дядюра критически высказался на заявление директора фестиваля и отметил, что это выбор музыкантов, которые проводили репетиции без электричества и отопления, ведь Россия наносит удары по Украине.
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