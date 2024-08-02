Слуга режима Нетребко возвращается на европейскую сцену: реакция Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратил внимание на то, что российское сопрано Анна Нетребко вернется на сцену Римской оперы.

Анна Нетребко

Он напомнил, что речь идет о той культурной деятельнице, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах диктатора Владимира Путина, в 2014 приезжала в Донецк и держала флаг так называемой "Новороссии".

То есть, подчеркивает Ермак, Нетребко была "слугой режима", и теперь вдруг она возвращается на сцену Европы.

"Сейчас очень важно, чтобы у российских деятелей не было возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад, пока Россия убивает наших людей, похищает детей и убивает их ракетами. Нетребко не должно выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве что опера в Москве. Призываю всех соприкасающихся и наших союзников отреагировать", — написал в Телеграмме Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале вокруг Нетребко, который произошел в Германии в прошлом году. В частности, из-за запланированного выступления россиянки Нетребко все украинские артисты отменили свои выступления на Международном майском фестивале в Висбадене. Организаторы не хотят менять планы и покидают российскую певицу. Директор фестиваля Уве Эрик Лауфенберг назвал отмену украинского выступления "нравственной истерией" и обвинил в этом украинских политиков, якобы заставивших музыкантов отменить свой визит на фестиваль. При этом дирижер Николай Дядюра критически высказался на заявление директора фестиваля и отметил, что это выбор музыкантов, которые проводили репетиции без электричества и отопления, ведь Россия наносит удары по Украине.



