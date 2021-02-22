"Слуга народа" купил квартиру почти за 1,5 миллиона гривен (Фото)

Народный депутат из партии "Слуга народа" Михаил Крячко приобрел квартиру за 1,42 миллиона гривен. При этом рыночная стоимость такой квартиры составляет не менее 5 миллионов гривен. Такие данные предоставляет издание "Запорожский проект расследований".

Депутат Слуги народа купил квартиру стоимостью 1,5 миллиона гривен. Фото: golos.ua

Подробную информацию о новом доме депутата опубликовано в государственном реестре недвижимости. Квартира расположена в элитном комплексе "Комфорт Таун" в городе Киев.

Площадь квартиры около 100 квадратных метров. Жилой комплект, в котором была приобретена недвижимость, славится продуманной инфраструктурой, зеленой территорией и местами для развлечений и занятий спортом.

Согласно внесенной в реестр информации, квартира была приобретена за 1,42 миллиона гривен. Однако на сайтах по продаже квартир, подобная недвижимость в этом районе стоит гораздо больше.

Напомним, что народный депутат Украины Михаил Крячко впервые попал в парламент в 2019 году по спискам партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, как проводит свой досуг "золотая молодежь" Украина. В Инстаграме сын народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова показал частичку со своего дня. На видео Артем Аристов едет на машине со своими знакомыми. Во время вождения парень отвлекается на курение кальяна. Детали и видео можно найти в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, в честь кого на самом деле названа "Партия Шария". Ее связывают с пророссийским видеоблогером Анатолием Шарием, на самом деле партия использует фамилию совсем другого человека. Детали скандальной ситуации можно прочитать в нашем материале.

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