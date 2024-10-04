Следующий год будет очень тяжелым: пенсионерам рассказали, что их ждет

Следующий год будет очень трудным для пенсионеров, заявил эксперт в области социальной политики Андрей Павловский.

Пенсионеры

По его словам, правда в том, что у украинских пенсионеров самые маленькие пенсии среди всех европейских стран, при том, что цены на продукты в Украине кое-где выше, чем в той же Польше.

"Из-за войны цены на самое необходимое продолжают расти, а вот пенсии и другие социальные выплаты увеличивать власть не торопится. Более того, стало известно, что из-за нехватки бюджетных средств в 2025 году размер минимальной пенсии будет заморожен. Это означает, что в течение следующего года все будет дорожать, а минимальная пенсия и дальше будет оставаться на уровне 2024 года — 2 361 гривен, или еще меньше если речь о социальной помощи, которая варьируется в пределах 2000 гривен", — отметил Павловский.

В целом, по его словам, в 2025 году социальные расходы планируют сократить на 50 млрд по сравнению с 2024 годом с 470 миллиардов гривен до 420!

"Еще неутешительные новости для тех пенсионеров, имеющих статус ВПЛ, или тех, которые по каким-то причинам не получали пенсию в течение года. Правительство будет возвращать эти средства в бюджет, если лицо не снимает пенсию с пенсионного банковского счета в течение года. Также пенсию не будут начислять тем ВПЛ, которые не прошли верификацию", — сообщил Павленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в октябре часть пенсионеров ждет приятный сюрприз в виде надбавок к пенсии. Выплаты возрастут для тех, кто старше 70 лет и отвечает определенным критериям. В настоящее время, согласно последним сообщениям от Пенсионного Фонда Украины (ПФУ), в этом году не запланированы новые перерасчеты или индексации пенсий, которые были бы осуществлены на общих основаниях. Однако часть пенсионеров все же сможет рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат благодаря введению возрастных надбавок.



