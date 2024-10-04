Следующий год будет очень тяжелым: пенсионерам рассказали, что их ждет

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Ткачик Олеся
Следующий год будет очень трудным для пенсионеров, заявил эксперт в области социальной политики Андрей Павловский.
Пенсионеры
По его словам, правда в том, что у украинских пенсионеров самые маленькие пенсии среди всех европейских стран, при том, что цены на продукты в Украине кое-где выше, чем в той же Польше.
В целом, по его словам, в 2025 году социальные расходы планируют сократить на 50 млрд по сравнению с 2024 годом с 470 миллиардов гривен до 420!
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в октябре часть пенсионеров ждет приятный сюрприз в виде надбавок к пенсии. Выплаты возрастут для тех, кто старше 70 лет и отвечает определенным критериям. В настоящее время, согласно последним сообщениям от Пенсионного Фонда Украины (ПФУ), в этом году не запланированы новые перерасчеты или индексации пенсий, которые были бы осуществлены на общих основаниях. Однако часть пенсионеров все же сможет рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат благодаря введению возрастных надбавок.
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