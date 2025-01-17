"Следите за руками": эксголговком ВСУ Залужный стал фигурантом уголовных дел, - журналистка

Против Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины и нынешнего посла Украины в Великобритании, уже давно возбуждено несколько уголовных расследований. Об этом сообщила обозреватель NV Юлия Забелина на своей странице в Telegram, ссылаясь на собственные источники.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

"Может ли Залужный участвовать в выборах вместе с командой президента Зеленского? Эту информацию активно обсуждают. Но нет, это невозможно. Если только не начнут открывать новые уголовные дела. А некоторые уже давно существуют", — отметила она.

Забелина также отметила, что общие фотографии Андрея Ермака, главы Офиса президента, с Залужным могут быть частью манипуляций вокруг этих слухов.

"К тому же Андрей Борисович обещал президенту, что все решит с Залужным. Следите за ситуацией", — добавила она.

Пока не существует официального подтверждения этой информации. В сентябре 2023 года советник главы ОП Сергей Лещенко отрицал наличие уголовных дел в отношении Залужного, отметив, что он не является подозреваемым или свидетелем ни в каком производстве.

Лещенко подверг критике информацию о возможных подозрениях Залужному, назвав ее "исключительно ложью" и фейком, распространенным российскими пропагандистами и украинскими анонимными Telegram-каналами.

Согласно сообщению Украинской службы BBC в январе 2024 года, генерал Залужный не официально привлечен к уголовному делу, которое касается ненадлежащей обороны южных регионов Украины, хотя с ним проводили беседы следователи Государственного бюро расследований.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший Главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный будет баллотироваться на выборах президента Украины. Вопрос лишь в том, будет ли он выдвигать собственную политсилу с прицелом на парламентские выборы.