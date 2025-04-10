Скоро – почти лето: украинцев ошарашили будущими погодными метаморфозами

Сегодняшний день принес настоящий зимний сюрприз — природа решила в последний раз напомнить о себе снегом, дождями и холодом, покрыв значительную часть Украины белым одеялом. Однако совсем скоро настроение украинцев существенно изменится: синоптики прогнозируют резкое потепление и настоящее весеннее солнце.

Фото: 24 Канал

Об этом рассказала известная украинская метеорологиня Наталья Диденко, опубликовав две карты с температурными показателями – на 10 и 15 апреля. Сопоставив эти прогнозы, можно увидеть, насколько кардинально изменится погода уже через несколько дней.

Сегодня, 10 апреля, по всей территории страны преобладает прохлада: в среднем температура колеблется около нуля, на востоке – до 7°, а в горных районах Карпат – настоящая зима с морозами до -10° и снежными заносами высотой до метра. В столице день обещает быть одним из самых холодных на этой неделе – термометры показывают около 0…1°.

Впрочем, такая погода только кратковременное явление. Уже с воскресенья, 14 апреля, украинское начнет согревать настоящее весеннее тепло. По словам Диденко, ко вторнику, 15 апреля, температура воздуха в большинстве регионов достигнет 18… 21°, только мероприятие останется несколько прохладнее.



"Вскоре — солнце, тепло и настоящая весна", — прокомментировала она, подчеркивая, что ближайшие изменения будут достаточно резкими.

Ее коллега, синоптикиня Наталья Птуха, также подтвердила прогноз, отметив, что погодная ситуация начнет улучшаться уже с субботы.

"Уже в воскресенье почувствуем первое весеннее потепление, а следующая неделя будет значительно теплее текущей", — сообщила она.

Как уже писали "Комментарии", украинцы шокированы погодными капризами — значительное похолодание и снег не соответствуют ожиданиям с апреля, особенно, когда в марте уже было значительное потепление. Синоптикиня Наталья Диденко рассказала о дальнейших изменениях погоды и, главное, когда ожидать потепления.