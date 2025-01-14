Скоро будем формировать бригады арбалетчиков: Украина купит мины времен Второй мировой

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Ткачик Олеся
Агентство оборонных закупок по согласованию с министерством обороны законтрактовало крупную партию американских противотанковых мин М6А2 на более чем 200 млн. евро. При этом, как отметил бывший военный Юрий Гудыменко, мины, о которых идет речь очень старые, их начали выпускать еще во время Второй мировой и перестали выпускаться в 60-х.
Война в Украине
Кроме того, Гудыменко подчеркнул, что эти мины, как правило, поставлялись союзникам США в страны с влажным жарким климатом, что соответственно создает риски при ненадлежащем хранении.
Также, по его словам, до сих пор нет единого мнения ученых, сколько лет вообще тротил сохраняет свои свойства.
По его словам, если Украина будет закупать эти мины, придется возвращаться к методам Второй мировой войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фронт поставили 30 тысяч бракованных мин.
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