Скоро будем формировать бригады арбалетчиков: Украина купит мины времен Второй мировой

Агентство оборонных закупок по согласованию с министерством обороны законтрактовало крупную партию американских противотанковых мин М6А2 на более чем 200 млн. евро. При этом, как отметил бывший военный Юрий Гудыменко, мины, о которых идет речь очень старые, их начали выпускать еще во время Второй мировой и перестали выпускаться в 60-х.

Война в Украине

Кроме того, Гудыменко подчеркнул, что эти мины, как правило, поставлялись союзникам США в страны с влажным жарким климатом, что соответственно создает риски при ненадлежащем хранении.

Также, по его словам, до сих пор нет единого мнения ученых, сколько лет вообще тротил сохраняет свои свойства.

"Пока мне лично как бывшему командиру саперного отделения выглядит так, что мы можем закупать эти конкретные мины только в том случае, если все остальные противотанковые мины в мире закончились. Потому что и возраст, и меньшее, чем в стандартной советской ТМ-62, количество тротила, и риски от ненадлежащего хранения – все это есть", — подчеркнул Гудыменко.

По его словам, если Украина будет закупать эти мины, придется возвращаться к методам Второй мировой войны.

"Следите за новостями, потому что если они заключаются в том, что ничего лучше мин времен Второй Мировой в мире уже не осталось, то это означает, что в ближайшее время нам придется формировать бригады арбалетчиков и проводить тендер на катапульты. А если осталось, но мы их почему-то не видим, то мы разберемся в том, кто внезапно ослеп и наша кавалерия кого-нибудь затопчет", — подчеркнул Гудыменко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фронт поставили 30 тысяч бракованных мин.



